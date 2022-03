MVs erster mobiler Tierarzt in Rostock macht Hausbesuche bei Hund und Katz möglich

Rostock

Alle Haustierbesitzer kennen es: Dem Familienhund oder der Schmusekatze geht es schlecht, also ab zum Tierarzt – leichter gesagt als getan. Das Haustier in die Transportbox komplementieren, um dann lange Wege auf sich zu nehmen und schließlich stundenlang im überfüllten Wartezimmer auszuharren, einer beunruhigenden Umgebung mit vielen fremden Menschen und Tieren, in denen das Tierarzt-Personal sich durch Aktenstapel kämpft – das ist sowohl für angeschlagene Haustiere als auch für deren Besitzer und behandelnde Ärzte eine Belastung

In Rostock sind diese Strapazen für Mensch und Tier nun vorbei: Seit dem 9. März hat „felmo“ seinen ersten Standort für Mecklenburg-Vorpommern in der Hansestadt eröffnet und ist der erste mobile Tierarzt-Anbieter in MV, der auf Hund und Katze spezialisiert ist.

Die Anfänge des „mobilen Tierarztes“ – eine App

Die Gründer Lars Giere und Philip Trockels lernten sich ursprünglich durch ihre Arbeit bei Ebay kennen und setzten sich zum Ziel, Tierarztbesuche so unkompliziert und stressfrei wie möglich für Mensch und Tier zu gestalten. Aus dem eigenen engen Umfeld wussten sie, wie viel Handlungsbedarf besteht, um sowohl die Veterinärpraxen als auch Haustiere und Besitzer zu entlasten. Beide wollten zunächst das Thema Tiergesundheit digital aufbereiten und entwickelten, daher die felmo-App.

Das Rostocker felmo-Team Anne Hemmerling, Rami Mkarem und Stefanie Brose mit Hündin Rica. Quelle: Caroline Bothe

In der App werden Kommunikationswege zwischen Tierarzt und Haustierbesitzer verkürzt und vereinfacht, sodass Transparenz und andauernde Erreichbarkeit im Fokus stehen und ein koordinierter Rundum-Service entsteht.

Schließlich startete das Unternehmen 2019 in Berlin mit sieben Personen, darunter zwei Tierärzten. Katrin Noffke, eine der beiden Tierärztinnen, erinnert sich: „Lars und Philip waren von Anfang an sehr überzeugt von ihrem Vorhaben und damit auch sehr überzeugend. Sie haben in allen Bereichen selbst mit angepackt und uns in allem unterstützt, wo es nur ging. So war uns klar, wir werden gebraucht und siehe da – heute sind mittlerweile 30 Tierärzte in Berlin auf den Straßen unterwegs.”

Auch in MV sind weitere Standorte geplant, auch über eine Zentralpraxis in den Großstädten wird zukünftig nachgedacht.

Das Konzept von „felmo“ – So funktioniert’s

Um den Tierarzt ganz bequem zu sich nach Hause zu bestellen, benötigt man nur die felmo-App auf dem Handy. Dort gibt man das Haustier und sein Geschlecht sowie die eigene Postleitzahl an und kann dann, ob bei chronischen oder akuten Problemen, zu den in der App vorgeschlagenen Terminen online den Haustierarztbesuch direkt buchen. Die Symptome oder benötigte Behandlung kann in einem Feld eingegeben werden, sodass die Tierärzte wissen, welche Ausrüstung sie ins Auto packen müssen.

Sowohl Tierärzte als auch Haustierbesitzer können in der App Informationen zum Gesundheitszustand des Tieres beidseitig aktualisieren und dokumentieren. Medikamentenpläne, Impfungen, Laborbefunde oder auch Röntgenbilder lassen sich einfach hochladen und sind für beide Seiten stets abrufbar. „Die App erinnert uns Tierärzte zum Beispiel auch automatisch daran, falls wir bei Laborbefunden noch einmal nachfragen müssen“, so Tierarzt Rami Mkarem. Für diejenigen, die kein Smartphone nutzen, ist felmo auch telefonisch erreichbar.

Ob Kater-Kastration, Impfung, Beratung oder Wundversorgung und Blutprobenentnahme – die Leistungen sind dieselben wie beim herkömmlichen Tierarzt zu denselben Konditionen. Aber natürlich gib es auch Grenzen: „Ultraschall und Röntgen sind uns derzeit noch nicht möglich, aber Zukunftsmusik“, stellt Anne Hemmerling klar.

Das felmo-Team in Rostock stellt sich vor

Um die Rostocker Hunde und Katzen kümmern sich ab jetzt die beiden Tierärzte Anne Hemmerling (42) und Rami Mkarem (36) sowie Helferin Stefanie Brose (37). Tierische Unterstützung im Büro, das sich in Lambrechtshagen befindet, leistet Stefanies Hündin Rica. Außerdem ist noch ein großes Background-Team außerhalb Rostocks für den Rundum-Service für medizinisches Personal und tierische Patienten tätig.

Das Rostocker felmo-Team Anne Hemmerling, Rami Mkarem und Stefanie Brose. Quelle: Caroline Bothe

Felmo-Repräsentantin Anne Hemmerling aus Rostock hat nach ihrem Studium in München fast zehn Jahre als Tierärztin in Schweden praktiziert sowie in einigen Rostocker Kleintierpraxen. Bei felmo untersucht sie Kleintiere wie Hund und Katze, ihr Spezialinteresse liegt hier bei Allergie- und Hautkrankheitserregern in der Häuslichkeit. „Das ist ein ganz anderes Kennenlernen als in einer Praxis“, sagt sie. Über ihre Arbeit bei felmo sagt sie: „Es ist eine Mischung aus Tradition und Moderne, denn wir verstehen uns als Haustierarzt und haben Planbarkeit und Struktur mithilfe der App, sodass wir uns voll aufs Tier konzentrieren können.“

Rami Mkarem ist seit anderthalb Jahren als Tierarzt bei felmo und nun ebenfalls im Rostocker Einsatzgebiet unterwegs. Er sieht die Vorteile bei felmo auch darin, dass dem jeweiligen Tierarzt ein Großteil des Organisationsaufwands abgenommen wird: „Es ist nicht nur stressfrei für unsere Kunden und deren Tiere, sondern auch für uns als Ärzte. Felmo ist die erste App, die Befunde sammelt und die Patientenakte auch für die Besitzer immer zugänglich macht. Mithilfe des großen Teams, das im Hintergrund arbeitet, können wir unkompliziert Laborinformationen erhalten und uns bei uneindeutigen Befunden auch schnell austauschen“, lobt er.

Rostockerin Stefanie Brose ist als tierärztliche Fachangestellte bei felmo tätig. „Ich habe 17 Jahre lang in Berliner Tierkliniken gearbeitet und war dort überhaupt nicht glücklich“, erzählt sie. Doch dann stieß sie auf felmo und lernte während ihrer Arbeit, dass auch das traurige Abschiednehmen vom Haustier durch den Zuhause-Service angenehmer gestaltet werden kann: „Besitzer und Haustier können in ihrer gewohnten Umgebung voneinander Abschied nehmen und auch noch lebende Tiere, die ebenfalls zu Hause sind, können sich verabschieden. Es macht schon einen großen Unterschied für alle Beteiligten, ein Tier in vertrauter Umgebung einzuschläfern.“

Hausbesuch in Rostock – So läuft es ab

Dass die stressfreie Arbeit bei felmo sich auch auf das behandelte Tier überträgt, weiß Rami Mkarem nur zu gut. Auch Doreen (42) und Rayk Hinzmann (45) aus Rostock wissen, wie viel ein Tierarztbesuch ihrem Kater Felix abverlangt: „Felix bekommt schon auf dem Weg zum Tierarzt Fieber vor lauter Stress“, berichtet „Frauchen“ Doreen.

Deshalb sind sie sehr glücklich über den mobilen Tierarztservice von felmo in Rostock: „Das ist wesentlich angenehmer für unseren Kater und auch für uns. Er ist sehr ängstlich und braucht daher seine gewohnte Umgebung“, so Rayk Hinzmann. Beide schwärmen, dass felmo sehr einfach zu organisieren ist. „Die App ist sehr einfach und übersichtlich und kurze Zeit später ist der Tierarzt schon zur Stelle“, loben beide.

Felmo-Tierarzt Rami Mkarem untersucht Kater Felix. Quelle: Caroline Bothe

Tierarzt Rami Mkarem schneidet Felix auf dem heimischen Küchentisch behutsam die Krallen und gibt ihm eine Spritze. „Natürlich ist er jetzt auch ängstlich, aber es ist kein Vergleich zum Tierarztbesuch“, weiß Rayk Hinzmann. Kaum hat Felix die Behandlung überstanden, kann er sich direkt wieder auf das heimische Sofa im Nebenzimmer kuscheln und erholen.

