Machtkampf bei Rostocks Kleingärtner: Delegierte stützen Vorstand

Pleite für die Kritiker im Rostocker Gartenverband: Eine große Mehrheit der Delegierten hat am Sonnabend in der Stadthalle eine Neuwahl des Vorstandes abgelehnt. Entsprechende Anträge gelangten gar nicht erst auf die Tagesordnung – was für Diskussionen sorgte. „Die Anträge sind nicht fristgerecht eingegangen und können nun auch nicht mehr nachträglich berücksichtigt werden“, sagt Vorstandschef Matthias Schreiter. So stehe es in der Satzung. Auch sei der Vorstand mit aktuell fünf Mitgliedern ausreichend besetzt.

Prompt gibt es Protest: „Ihr könnt doch nicht im Vorstand machen, was ihr wollt. Wir sind die Delegierten und entscheiden, was hier passiert“, sagt Peter Piehl vom Kleingartenverein Helsinki. Axel Hinz aus der Warnemünder Kleingartenanlage Am Moor pocht darauf, dass seine Anträge fristgerecht eingegangen seien. Schreiter lässt die 161 Delegierten in der Stadthalle daraufhin abstimmen: Wer will die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung haben? Eine große Mehrheit spricht sich dagegen aus. Applaus unter den Delegierten.

Satzung auf dem Prüfstand

Sind für ihre Verdienste ausgezeichnet worden: Ex-Vorstandschef Christian Seifert (v. l.), Willi Gäbel und Elcke Meyer. Quelle: André Horn

Hintergrund: Nach dem Ausscheiden von Vorstandschef Christian Seifert bestimmte der Vorstand mit Schreiter einen neuen Vorsitzenden – ohne die Delegiertenversammlung abstimmen zu lassen. „Das Vorgehen ist satzungskonform“, sagt Schreiter. Die Vorstandsmitglieder würden auf unbestimmte Zeit gewählt und könnten die Funktionen untereinander aufteilen. Und wenn ein Vorstandsmitglied ausscheide, müsse niemand nachgewählt werden, solange die Mindestzahl erreicht werde, so Schreiter. Die Kritiker sehen das anders – sie halten eine Neuwahl für notwendig.

Die Satzung des Verbandes steht ohnehin auf dem Prüfstand. Ein Punkt ist dabei, dass die Wahl des Vorstandes auf vier Jahre begrenzt werden soll. „Im Moment ist das ja wie eine Art Politbüro – da musste sterben, bis Du weg bist“, sagt der Delegierte Günter Zschau. Dennoch können sich die Kleingärtner am Sonnabend nicht zu einer Neufassung der Satzung durchringen – auch weil es viele weitere Änderungen geben soll, die umstritten sind und erst noch diskutiert werden sollen.

Sorge um Erhalt der Kleingärten

„In die neue Satzung sollen Zwecke aufgenommen werden, die unsere Gemeinnützigkeit in Frage stellen könnten. Und damit besteht die Gefahr, dass der Generalpachtvertrag mit der Stadt aus dem Jahr 1993 gekündigt werden könnte“, sagt Hinz. Der Rechtsanwalt sorgt sich um den Erhalt der Kleingärten und kritisiert: „Der Vorstand muss hier mehr dagegenhalten. Die Stadt darf erst Kündigungen aussprechen, wenn ein Bebauungsplan vorliegt. Doch daran hält sie sich nicht.“

Schreiter sieht den Verband hier jedoch in einer Zwickmühle: „Wir sind in der Geschäftsstelle von Kleingärtnern überlaufen worden, die froh waren, dass sie ihre Parzelle gegen eine Kündigungsentschädigung abgeben dürfen.“ Und der Vorstand sei auch den Interessen dieser Gartenfreunde verpflichtet, so der Vorsitzende.

Diskussionen um Doppelfunktion

161 Delegierte kamen am Sonnabend in die Stadthalle und stimmten mit grünen Kärtchen ab. Quelle: André Horn

Für Diskussionen sorgt auch die Doppelfunktion von Geschäftsführerin Susann May: Neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit ist sie ehrenamtlich zweite stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes. „Ich habe nichts gegen Frau May. Aber es geht doch nicht, dass sich die Geschäftsführerin selbst kontrolliert. Wenn es da zum Beispiel um die Frage einer Gehaltserhöhung geht“, sagt Piehl.

Doch laut Schreiter haben die Delegierten auf einer ihrer letzten Versammlungen selbst beschlossen, die Trennung von Amt und Mandat aufzuheben – weil es die Arbeit vereinfache. „Der Austausch zwischen Geschäftsführerin und Vorstand ist auf diese Weise optimal und ein Missbrauch wird durch die demokratischen Abstimmungsverfahren verhindert“, sagt der Delegierte Maik Graske. Waltraud Kröger aus der Revisionskommission ergänzt: „Wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, werden diese von uns aufgedeckt.“

Kredite für neues Vereinsheim

Der Verband steht nun vor wichtigen Monaten: Im Januar stellt die Stadt das neue Kleingarten-Entwicklungskonzept vor. „Dann müssen wir die Bürgerschaft vom Erhalt unserer Anlagen überzeugen“, sagt Schreiter. Auch soll der Neubau des Vereinshauses vorangetrieben werden. Dafür sind Kredite nötig. Das Eigenkapital des Verbands beträgt aktuell 380 000 Euro.

Inmitten der Diskussionen gab es aber auch einen Moment der Stille: Die 161 Delegierten gedachten in einer Schweigeminute dem verstorbenen Gartenfreund Bernd von dem Knesebeck. „Er war eine unserer Säulen des Kleingartenwesens in Rostock“, so Schreiter.

Der Verband der Gartenfreunde Rostock Der Verband der Gartenfreunde Rostock ist die Dachorganisation von 150 Kleingarten-Vereinen mit insgesamt 15 000 Parzellen auf rund 648 Hektar Gartenland. Nach Angaben des Verbandes bewirtschaften und pflegen insgesamt rund 40 000 Rostocker städtisches Grün. Zum Vorstand des Verbandesgehören fünf bis sieben ehrenamtliche, gewählte Mitglieder. In der Geschäftsstelle an der Viergewerkerstraße sind drei hauptamtliche Mitarbeiter in Vollzeit tätig.

Von André Horn