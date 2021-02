Rostock/Hamburg

Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist schon länger ein viel gefragter Gesprächspartner. Als erster Ausländer, der eine deutsche Großstadt regiert, hat Rostocks Oberbürgermeister international Aufsehen erregt. Nun sind es also die Schlagzeilen rund um den Kurs in der Pandemie, den Madsen für Rostock zu verantworten hat.

Seit Monaten schafft es die Stadt, ihren Inzidenzwert unter 50 zu halten. Wie gelingt das?, fragte sich ZDF-Moderator Markus Lanz. Die Einladung nach Hamburg nahm Madsen an, OZ-Leser haben den Auftritt an den heimischen Bildschirmen verfolgt.

Anzeige

Hier geht es zu einem Fazit der Sendung

Anja Wietz meint: „Er hat sich als Geschäftsmann gut verkauft. Das kann er. Und schade, dass man ihm Steine in den Weg gelegt hat, bei den geforderten Tests, wenn das alles so stimmt. Den Ansatz hätten alle restlichen Bundesländer übernehmen sollen, anstatt zu streichen. Wir wären sicher weiter mit allem.“ Maik Gellesch setzt hinzu: „Er hat gehandelt, wo andere noch geschlafen haben.“ Rainer Grassmuck hinterlässt folgenden Kommentar: „Ja, er hat ein wichtiges Wort benutzt: Ehrlichkeit.“ Hier setzt auch Jörg Schoknecht an: „Super Rede bei Lanz. Er sagt wenigstens die Wahrheit, wie es gelaufen ist.“

Sven Eberhardt findet: „Er wäre definitiv ein guter Ministerpräsident.“ Die Vorteile listet Eberhardt auf: „Er denkt pragmatisch, hat frische Ideen, glaubt an die Eigenverantwortung des Einzelnen, ist ein Machertyp und von keiner Partei in Berlin anhängig.“ Nico Rostock aber konnte er nicht überzeugen, so urteilt der Leser. „Im Gegenteil.“

„Man braucht keine langjährige Erfahrung, um gute Politik zu machen“

Andreas Recker wiederum ist überzeugt vom Mann im Rostocker Rathaus: „Der Mann ist der Beweis, dass man keine langjährige Erfahrung in Gremien, Ausschüssen und Ämtern braucht, um gute Politik zu machen. Gesunder Menschenverstand, um Ziele auch mal anders zu erreichen, bringt mehr.“ Thomas Eichenhofer könne sich folgendes Szenario vorstellen: „Supersympathischer und kompetenter Mensch, auch sehr gut, was er bei Lanz sagt. So jemand sollte Bundeskanzler werden.“ Ähnlich sieht es OZ-Leser Stefan Schwarz: „Einfach immer nur top, auch bei Lanz gab er eine sehr souveräne und sympathische Vorstellung.“ Ute Schubert ergänzt: „Herr Söder kann sich von diesem tollen Mann jede Menge abschauen. Erfolgreich, sympathisch, trotzdem zurückhaltend in den Medien. Weiter so!“ Andreas Körner zollt Claus Ruhe Madsen Respekt: „Egal, was dieser Mann richtig oder falsch gemacht hat, was er bei Lanz von sich gibt, ist genial. Er spricht alles an, was falsch läuft. Sehr geile Meinung und gelebte Realität.“ Peter Sen grüßt aus Bayern, notiert. „Dieser Mann spricht das aus, was andere nur leise denken. Haltet und unterstützt diesen OB! Ihr findet keinen, der klarer und realistischer über die jetzige Situation spricht.“

Kann Claus Ruhe Madsen Ministerpräsident – das fragen sich die Leser

Olaf Wilken dazu: „Ministerpräsident? Das ist wohl ein wenig übertrieben. Der Bürgermeister sollte irgendwann mal etwas vorweisen. Das vermisse ‍️ich bisher. Hinter einem Bürgermeister steht eine gute Verwaltung, die glaube ich die Corona-Krise ganz gut im Griff hat.“ Torsten Rosenkranz glaubt: „Da er keiner Partei angehört, ist diese Diskussion überflüssig. Und in Deutschland wird ein Ministerpräsident im Parlament gewählt und nicht vom Volk. Leider.“ Maximilian Hentschel erwidert: „Menschen können ohne Parteizugehörigkeit auf Listen antreten (wenn es die jeweilige Partei zulässt).“ Und Monika Schumacher schließt: „Bevor Madsen mehr als ein Bürgermeister sein kann, braucht er die deutsche Staatsbürgerschaft. Ob die nun für ihn als Däne wirklich erstrebenswert ist?“

Von Juliane Lange