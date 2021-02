Madsen bei Maybrit Illner: „Ich werde weiter auf meine Bürger aufpassen“

Rostock

Ein strahlendes Lächeln der Eiskönigin, Zuspruch der Unternehmer und Lob aus der Bundesregierung: Claus Ruhe Madsen saß am Donnerstagabend in der ZDF-Talkrunde von Maybrit Illner. Und für den Rostocker Oberbürgermeister hätte es nicht besser laufen können.

Inhalt der einstündigen Sendung waren Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown. Zum Thema „Wie lange bleibt der Laden noch dicht“ waren neben Madsen auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Eiskunstläuferin Katharina Witt, Welt-Journalistin Dagmar Rosenfeld, Unternehmerin Sina Trinkwalder sowie Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, zu Gast.

Mit variabler Taktik reagieren

Ohne Krawatte und im grauen Wollpulli gab sich Rostocks Stadtoberhaupt hemdsärmelig. Es könne nicht sein, dass die Regierung nur mit Lockdown auf die Entwicklungen des Virus reagiere: Immer das gleiche Mittel, um sinkende Zahlen nicht zu gefährden oder zu verhindern, dass Infektionen weiter zunehmen. „Ich bin Handballtrainer. Wenn ich die Mädels ins Time-Out zu mir hole und jedes Mal sage ,Weiter so!’, dann sind sie ab dem zweiten Mal zumindest skeptisch“, so Madsen. Das Virus sei ein Gegner – und auf den müsse man je nach Entwicklung auch mit veränderter Taktik reagieren.

Er sei dafür, dass die Regionen der Bundesrepublik dabei unterschiedlich vorgehen. Auch, um voneinander und den gemachten Erfahrungen zu lernen. „Aber insgesamt als Team Deutschland“, so Trainer Madsen. Und nicht, indem man sich untereinander an den Kragen gehe oder Branchen durch unterschiedliche Öffnungsperspektiven gegeneinander ausspiele. Schließlich könne er zwar für die Hansestadt relativ genau sagen, wo sich Menschen mit dem Virus angesteckt haben. Bundesweit herrsche darüber aber auch nach einem Jahr Pandemie viel Uneinigkeit.

Nicht nur Friseure sind wichtig

Peter Altmaier gab Madsen recht. „Hätten wir im ersten Lockdown den Mut gehabt, differenzierte Regelungen zu machen, dann wüssten wir heute besser, was geht und was nicht“, so der Bundeswirtschaftsminister mit Blick auf die Schließungen von Einzelhändlern, Gastronomie und Dienstleistern trotz deren teils sehr guten Hygienekonzepten.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen war am Donnerstagabend im ZDF-Talk von Maybrit Illner zu Gast. Quelle: ZDF/Svea Pietschmann

Dass nun die Friseure zuerst öffnen dürfen, wäre auch der Fürsprache von Medizinern für diese Branche geschuldet. „Dann müssen wir aber auch Sport, Kunst und Kultur erlauben – denn auch da steckt viel Gesundheit drin, wenn sich Menschen wieder bewegen und solche Erlebnisse genießen können“, konterte Madsen. In Rostock sei beispielsweise nicht bekannt, dass es Ansteckungen im Bereich Kinder- und Jugendsport gegeben hätte. Auch die Rückkehr der Touristen im Sommer und die Öffnung des Handels hätte zu keinem merklichen Anstieg der Zahlen geführt.

Das Land muss schlauer als das Virus sein

Deshalb will Madsen die Hansestadt jetzt zur Modellregion machen und dafür vorhandene Test- sowie digitale Registrierungsmöglichkeiten nutzen. „Ich möchte auch alle Geschäfte öffnen“, so Madsen. Und zwar mit Termin und Registrierung im Laden. „Im Sommer hatten wir das Problem, dass Mickey Mouse im Restaurant saß“, spielte der OB darauf an, dass immer wieder falsche Daten angegeben wurden. „Und wenn es dann einen Fall gab, haben wir Mickey Mouse nicht erreicht.“

Mithilfe neuester Technik könne man im Infektionsfall und mit Zustimmung der Nutzer durch einen Knopfdruck nachvollziehen, wo die Betroffenen in den letzten zwei Wochen waren. „Da kann man sich immer noch Mickey Mouse nennen, aber wir haben dann zumindest seine Handynummer.“

„Lasst uns dieses intelligente Land schlauer als das Virus sein“, appellierte Madsen dafür, vorhandene digitale Potenziale besser zu nutzen, um den Menschen Perspektiven zu geben. Er sei für schnelle Öffnungen, aber auch mit Kontrolle. „Denn wir können nicht davon ausgehen, dass sich alle an die Empfehlungen halten. Es heißt ja auch, Rauchen ist schädlich – dennoch wird es getan.“

Rostocker sind keine „Testhasen“

Eines sei ihm auch noch wichtig: Rostock als Modellregion bedeute nicht, dass die Menschen „Testhasen“, also Versuchskaninchen seien. „Ich werde natürlich weiter auf meine Bürger aufpassen“, so Madsen. Er sei der glücklichste Bürgermeister der Welt, wenn die Todeszahlen so niedrig wie möglich bleiben.

Aber die Wahrheit sei auch, dass – fernab der Inzidenz – 100 Prozent der Menschen von Corona betroffen sind: Weil sie verstorben sind, geliebte Menschen, den Job oder die Firma verloren haben. „Wir müssen anfangen, über diese 100 Prozent zu reden – das ist der Weg, den ich mir für Rostock, Deutschland und Europa wünsche“, so das Stadtoberhaupt.

Weniger Bürokratie für die Verwaltung

Nicht nur Katharina Witte kam da ins Schwärmen. „Das ist genau der richtige Weg“, stimmte die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin dem Rostocker OB zu. Auch der Bundeswirtschaftsminister sprach ein Lob aus: „Ich glaube, Herr Madsen macht das hervorragend“, erklärte Peter Altmaier. Dennoch sei es für die Verantwortlichen im Bund eine Herausforderung, bei den Entscheidungen in der Krise die Flexibilität vor Ort zu erhöhen, ohne sich als Regierung oder Ministerpräsidenten aus der Verantwortung zu stehlen.

Madsen, selbst lange Möbelhändler, zeigte im Gegenzug Verständnis für den Minister, der wegen schleppender Auszahlung der Finanzhilfen in der Talk-Runde hart kritisiert wurde. „Ich glaube nicht, dass Herr Altmaier morgens aufsteht, um Unternehmer zu ärgern“, so der OB. Das Problem sei der Apparat, in dem die Beteiligten stecken.

„Wenn da ein Mitarbeiter in einem Verwaltungsbüro mit Raufasertapete vor einem Berg von Anträgen sitzt – was meinen Sie, wie lange der gute Laune hat?“, fragte Madsen. Auch bei der Auszahlung der Hilfen sei Digitalisierung der richtige Weg: Einfache Anträge, erst einmal einen Teil der Unterstützungsgelder für die Betroffenen, dafür aber schnellere Auszahlung und weniger Bürokratie. „Denn der Mensch, der Räder verkauft, der liebt Räder – aber kein Papier.“

Warnemündes Strandkörbe sind sicher

Der Rostocker Oberbürgermeister nutzte die Talkshow-Bühne aber nicht nur dafür, seinen Plan für Öffnungen in der Hansestadt vorzustellen. Sondern auch für touristische Werbung. „Wir sind gerne bereit, dass die Menschen zu uns kommen“, sagt Madsen. Denn er ist schon jetzt überzeugt: „Einer der sichersten Orte im Sommer wird der Strandkorb in Warnemünde sein.“

Von Claudia Labude-Gericke