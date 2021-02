Rostock

Am Mittwoch kehren die ersten bis sechsten Klassen in Rostock in den Unterricht zurück. Doch geht es nach Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, dann sitzen bald alle Klassenstufen und alle Schüler wieder im Unterricht: Die Hansestadt will „Testregion“ für weitgehende Lockerungen in der Pandemie werden – auch an den Schulen. Madsen will beim MV-Gipfel am Mittwoch Rostocks neue Test-Strategie für Schüler und komplett offene Schulen vorstellen.

An den Schulen in der Hansestadt sollen sich alle Kinder künftig zwei Mal die Woche testen lassen können. Auf freiwilliger Basis, wie der Rathaus-Chef am Dienstagabend vor dem Hauptausschuss der Hansestadt betonte. Die Corona-Tests will die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Gentechnik-Unternehmen Centogene anbieten. Ein ähnliches Modell praktiziert bereits seit den Sommerferien die private Don Bosco-Schule.

Sieben-Punkte-Plan für mehr Leben

Madsen hatte schon vor Tagen angekündigt, in Rostock einen Sonderweg gehen zu wollen – im Idealfall mit dem Segen der Landesregierung. „Rostocker Pilot“ nennt das Konzept, dass nun vorliegt und sieben Punkte umfasst. Neu darin ist der Test-Pakt. „Wir wollen den ersten Öffnungsschritt zum Ende der Winterferien weiter ausbauen. Kinder brauchen Bildung und Kinder brauchen Kinder. Wir wollen kurzfristig in den Regelbetrieb der Schulen und Kitas zurückkehren“, so Madsen.

Auch wenn die Schulen und Kitas bisher keine Pandemie-Treiber in MV gewesen sein, mache eine „Überwachung“ mit Tests Sinn. Aus seiner Heimat weiß Madsen: „Berichte aus Dänemark zeigen, dass die englische Mutation des Corona-Virus insbesondere im Kinder- und Jugendbereich ansteckend ist. Auch ohne eigene Symptome tragen so auch Schüler das Virus in das familiäre Umfeld.“ In der Stadt Kolding hätten zwei Schüler und ein Elternteil einen dritte Welle ausgelöst. Tests in den Schulen hätten dies verhindern können, so Madsen.

Abstrich mit den Eltern

Die Schülern sollen Test-Kits von Centogene mit nach Hause bekommen und die Abstriche mit Hilfe der Eltern vornehmen. In der Schule werden die Abstriche eingesammelt, von Centogene werden sie ausgewertet. Einen Anruf gibt es nur, wenn ein Test positiv ist.

Madsen will dafür ein eigenes Datenschutz-Konzept erarbeiten, zudem sollen die Schul-Tests von Wissenschaftlern begleitet werden. „Wir können Modellregion für ganz Deutschland sein“, so der Oberbürgermeister.

Inzidenzen? Für Madsen nicht aussagekräftig

Auch für andere Bereiche des Lebens will Madsen mehr Öffnungen – für den Handel, den Nahverkehr, die Kultur und den Sport. „Wir können uns doch nicht von einem Lockdown in den nächsten hangeln. Wir brauchen in Deutschland endlich einen Umgang mit der Pandemie, der auf Daten und Fakten basiert“, so seine Kritik vor allem in Richtung der Bundesregierung. Dänemark zum Beispiel öffnen seinen Handel wieder. „Aber die lassen die Friseure zu. Das ist denen zu gefährlich.“

Nur auf Inzidenz zu schauen – das hält er für falsch und für absolut überholt. „Das ganze Thema ist so viel diffenzierter zu betrachten als nur über die Inzidenz.“ In MV zum Beispiel liege dieser Wert noch weit von dem Ziel 35 entfernt. „Aber aus den Kliniken hören wir, dass sich die Lage entspannt und wir weniger schwere Fälle haben.“ Dass Lockerungen immer weiter verschoben werden, macht ihm Angst: „Leben ist doch mehr als sich über Monate zu Hause einschließen zu müssen. Jede weitere Woche Lockdown vernichtet Existenzen. Wir müssen also endlich neue Wege gehen – Risiken minimieren, aber Leben möglich machen.“

Öffnungen auch für Handel, Kultur und Sport

Er will dem Land deshalb vorschlagen, in Rostock auch bei Handel, Kultur und Sport Lockerungen zu ermöglichen. Dafür sollen die Menschen in der Hansestadt die so genannte „Luca“-Corona-App nutzen. Die Anwendung ist für Handys verfügbar, aber als auch Schlüsselanhänger in einer „analogen“ Form. „Wenn ich in einen Laden gehen oder ein Restaurant, dann scanne ich dort einen Code ein“, so Madsen.

Die Daten der Nutzers bleiben für das Geschäft oder das Restaurant anonym, wenn es aber zu der Zeit in Geschäft X einen Kontakt zu einem Infizierten gegeben haben könnte, bekommt das Gesundheitsamt eine Info – und der Nutzer selbst ebenfalls. „So können wir Kontakt schnell und zielgerichtet nachverfolgen. Das ist doch das Entscheidende.“

Im Ostseestadion wäre es, so der OB, zum Beispiel möglich, jeden Platz mit einem eigenen Code zu versehen: „Wenn ein Besucher positiv war, müssen wir nicht gleich 12 000 Menschen in Quarantäne schicken – sondern wirklich nur die unmittelbaren Sitznachbarn.“ Für den Breitensport und die Kultur soll es ähnliche Modell geben. „Unser Ziel ist es, wieder Freude zu ermöglichen.“

Unterstützung aus der Bürgerschaft

Ob Madsen sich mit den Ideen beim MV-Gipfel durchsetzen kann, gilt als fraglich. Nach OZ-Informationen sollen führende Köpfe der Landesregierung von seinen Drang zu einem Alleingang genervt sein. Vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll plötzlich bei Lockerungen doch wieder auf der Bremse stehen.

In Rostock jedoch hat Madsen eine breite Mehrheit aus der Politik hinter sich – vor allem, weil er alle Lockerungen wissenschaftlich begleiten lassen und ein Ampel-Modell einführen will: „Die Ampel gefällt mir gut – weil sie nicht nur an einer einzigen Zahl, der Inzidenz, die Lage festmacht. Ich würde mir wünschen, dass das neue ,Verfassungsorgan’ im Land – der MV-Gipfel – solche Ideen für ganz MV präsentieren würde“, so der Seitenhieb des Rostocker CDU-Chefs und Landtagsabgeordneten Daniel Peters.

Uwe Flachsmeyer (Grüne) sagt: „Dass wir alle Schüler zurück in die Schulen schicken, ist enorm wichtig. Meine Tochter geht in die neunte Klasse. Sie möchte so gerne zurück in den Unterricht.“ Auch Wolfgang Nitzsche (Linke) lobt den OB: „Ich finde es gut, dass wir unsere Lockerungen auf Basis von Wissen möglich machen wollen.“ Und Sybille Bachmann (Rostocker Bund) ist überzeugt: „Die Menschen wollen zurück ins Leben. Mit dem Pilotprojekt in Rostock kann das möglich sein.“

Von Andreas Meyer