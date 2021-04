Rostock

Ab Montag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Land in einen neuen scharfen Lockdown führen. Schule zu, Kitas dicht, Handel geschlossen. Ein Mann will das aber verhindern – Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat einen eigenen Plan vorgelegt, als Alternative zu generellen Schließungen. Er setzt dabei auf mehr Leben im Freien.

Monatelang war Rostock bereits bundesweit beneidetes Beispiel für niedrige Inzidenzen in der Krise. Doch das ist vorbei: Auch die Hansestadt liegt mittlerweile deutlich über 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern und Woche. Bereits am Mittwoch hat Madsen deshalb verkündet, dass Schulen und Kitas an der Warnow vorerst geschlossen bleiben. Denn dort gäbe es in Rostock derzeit die meisten neuen Fälle.

Keine Schließungen ohne Perspektive

Ein pauschales „Dichtmachen“, wie es offenbar das Land plant, kommt für ihn aber dennoch nicht in Frage. „Der erste Lockdown im März 2020 erfolgte ohne erprobte Vorlage und ohne Wissen über ein neuartiges Virus. Zwischenzeitlich haben wir gelernt. In der Kontaktnachverfolgung und bei Ansteckungsquellen haben wir deutlich mehr Kenntnis erlangt. Ein Lockdown 2021 muss daher anders sein und Erfahrungen einbeziehen“, schreibt der Rathaus-Chef.

Unter anderem lehnt Madsen es ab, nur die Inzidenz zu betrachten. Die sei nicht mehr aussagekräftig. Erneut bringt er seine „Rostocker Ampel“ ins Gespräch, die auch Daten wie die Zahl der Geimpften je Altersgruppe, die Lage in den Kliniken umfassen soll.

Freizeit im Freien ermöglichen

Klar sei nach einem Jahr Pandemie, dass nahezu alle Ansteckungen in geschlossenen Räumen stattfinden würden, so Madsen. „Wir müssen den Menschen ein Angebot für den Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände machen.“ Sport und Freizeitaktivitäten an der frischen Luft sollen weiterhin möglich sein. Parks, Außenbereiche von Zoos und Spielplätze will er offen halten.

Dass die Politik auch in Schwerin immer wieder davon spricht, die Mobilität der Menschen einschränken zu wollen, sei der falsche Weg: „Es geht nicht um weniger, sondern verantwortungsvolle Mobilität“, so Madsen. Spaziergänge, Radtouren müssten möglich sein.

Kinder sollen Sport machen

Was für Madsen ebenfalls keinen Sinn machen würde: Auch Kinder- und Jugendsport im Freien soll wieder verboten werden. „Im Bildungs- und Sportbereich sollten Aktivitäten im Freien neu gedacht werden. Schule unter freiem Himmel bietet Möglichkeiten für Bildungsformate. Kinder- und Jugendsport mit klaren Hygienekonzepten und einer Gruppenbegrenzung bietet Abwechslung und positive Beschäftigung.“

Unterricht im Freien?

Auch Schulunterricht im Freien kann sich Rostocks OB vorstellen. „Wenn Infektionen insbesondere ein Innenraumproblem sind, gibt es hier Potential für alternative Angebote.“ Madsen weiter: „Wir müssen neu denken.“

Klare Regeln auch draußen

Und wo es draußen doch mal zu eng und zu voll werden könnte, will er klare Regeln: „Wir müssen ein soziales Leben ermöglichen!“, sagt der Rostocker Rathaus-Chef. Für Bereiche wie Parks, aber auch den Rostocker Stadthafen oder den Strand in Warnemünde könne er sich eine Maskenpflicht auch im Freien und ein Alkoholverbot als wirksame Mittel vorstellen.

Keine Kontakte in geschlossenen Räumen

Das Rostocker Gesundheitsamt hat für die Hansestadt klar herausgearbeitet, wo die Ansteckungen stattfinden – und zwar in geschlossenen Räumen. In Klassenzimmern, Büros, Konferenzräumen. Madsen will deshalb noch stärker als bisher vorangehen, seine Verwaltung ins Home Office schicken. Auch die städtischen Gesellschaften soll da mitmachen.

Schulschließungen für maximal zwei Wochen

Schulen und Kitas zu schließen, ohne Eltern und Kindern eine Perspektive aufzuzeigen: Aus Rostocker Sicht sei das unverantwortlich. „Die Schließungen dürfen zunächst maximal 14 Tage vereinbart sein, um die aktuellen Infektionsketten zu brechen. Kinder brauchen Kinder und Kinder haben ein Recht auf Bildung“, sagt Madsen.

Handel soll offen bleiben

Per se den Handel dicht zu machen, sei ebenfalls zu kurz gedacht. So jedenfalls sieht es die Hansestadt: „In Absprache mit Wirtschaftsvertretern sollten Branchen oder Bereiche definiert werden, für die ,Click & Meet‘ oder ähnliche Konzepte eine wirtschaftlich tragfähige Option ist“, heißt es im Gegenentwurf zu den Schwesig-Plänen. Madsen könnte sich vorstellen, dass „Click & Meet“ für Autohäuser, Gartenmärkte, Küchenstudios, Möbelhäuser, Fahrradwerkstätten und -handel, Bau- und Baufachmärkte oder Boutiquen in Frage käme. „Diesen Händlern soll der Wirtschaftsbetrieb auch im Lockdown ermöglicht werden.“

Ausgangssperren für die Hansestadt

Ganz auf Linie mit Schwesig ist Madsen hingegen beim Thema Ausgangssperren: „Die nächtliche Ausgangsbeschränkung ist ein Mittel, um private Kontakte herunterzufahren“, schreibt er in seinem Papier. Aber: Dafür müsste am Tag mehr möglich sein.

