Rostock

Aus einer alten, aufwendig verzierten Tür tritt eine junge, blonde Frau in den Innenraum der Marienkirche. Sie ist keine Gottesdienstbesucherin und auch keine Touristin: Agnes Josephine Lutter ist die neue Küsterin von Rostocks größtem Gotteshaus. Das Besondere: Sie ist erst 33 – in diesem Beruf ungewöhnlich jung – und gleichzeitig die einzige weibliche „Kirchenhüterin“ Rostocks.

Keine Scheu vor handwerklicher Arbeit

Vor zwölf Jahren zog es die junge Frau aus Havelberg in Sachsen-Anhalt an die Küste. „Ganz klassisch bin ich als Studentin zunächst in den Patriotischen Weg gezogen“, erzählt Lutter lachend. An der Kunstschule studierte die gelernte Tischlerin bei Thomas Jastram Bildhauerei. „Die handwerkliche Ausbildung ist für meine Arbeit als Küsterin sehr praktisch. Eine Grundbegabung dafür sollte man in diesen Job mitbringen und sich selbst gut organisieren können, denn das Aufgabenspektrum ist groß und vielfältig“, erklärt die 33-jährige.

Als Küsterin kümmert sie sich unter anderem um die baulichen Aufgaben der Kirche und sorgt für die Sicherheit im und um das Gebäude. „Es ist wichtig, im Blick zu haben, ob im Gebäude Schäden entstehen. Das kann bei Unwettern passieren oder einfach am altersbedingten Verschleiß liegen. Kleine Reparaturen möchte ich selbst ausführen. Dazu lädt der ruhige Herbst geradezu ein“, erzählt Lutter. Die Marienkirche habe, wie viele Gebäude, ein Problem mit den zahlreichen Tauben, deren Kot die Dachrinne verstopft. Die Reinigung falle theoretisch in ihren Aufgabenbereich. „Diese Arbeit kann ich vorerst noch abgeben. Auch mit Klettergurt und Sicherung ist das was anderes als die Kletterhalle“, gesteht sie lachend.

Die Aufgaben eines Küsters Die Berufsbezeichnung „Küster“ ist vom lateinischen „custos“ abgeleitet und bedeutet so viel wie „Wächter über den Kirchenschatz“. Das Aufgabenspektrum ist jedoch weitaus größer. Der Küster... ...ist Ansprechpartner für Besucher, Gäste und Gemeindemitglieder. ...ist für die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Gottesdiensten und Amtshandlungen zuständig. ...kümmert sich um die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen der Kirchgemeinde. ...weist und teilt Hilfskräfte sowie Handwerker ein und beaufsichtigt diese. ...überwacht und pflegt die Kirche, ihre Gegenstände und Anlagen, die er ebenso bedient. ...sorgt für angemessene Beseitigung von Störungen und geeignete Hilfe in Notfällen. ...übt Bürotätigkeiten in Form von Schriftverkehr, Abrechnungen und Dokumentationen aus. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, sollte sich mit der Ausrichtung und der Gemeinde der jeweiligen Kirche auseinandersetzen.

Auch an den Traubensaft will gedacht sein

Den Gottesdienst vorzubereiten, ist eine der klassischen Hauptaufgaben. Dann muss Agnes Lutter den Kirchenraum so vorbereiten, dass alles am richtigen Platz ist. „Ich bin ab 8 Uhr in der Kirche und tausche zum Beispiel die Tischwaren auf dem Altar, stelle Gesangbücher und Sitzkissen bereit“, erläutert Lutter. Kerzen werden getauscht und Vasen mit frischen Blumen bestückt. Die Technik wird überprüft, Liednummern gehängt und Aushänge aktualisiert – wenn Zeit ist, vielleicht noch mal der Boden gefegt.

„Bei einem der ersten Gottesdienste war ich siegessicher gerade fertig mit den Vorbereitungen und auf dem Weg zu einem kleinen Kaffeeschluck, als mir einfiel, dass es noch ein Abendmahl geben soll. Da helfen nur noch schnelle Füße“, lacht die 33-jährige, denn zum Abendmahl wird Traubensaft benötigt. Außerdem ist sie für das Läuten der Glocken zuständig. „Dazu muss ich aber nur einen Knopf betätigen. Mein Kollege in der Petrikirche läutet klassisch“, erklärt sie. Nach den Gottesdiensten heißt es: Alles schnell zurückbauen. Schließlich ist die Marienkirche bei Besuchern hoch frequentiert. Meistens stehen sie schon vor der Tür.

Eine der vielen Aufgaben des Küsters ist es, den Gottesdienst vorzubereiten. Dazu gehört auch das Anzünden der Kerzen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Von sozialem Touch bis pragmatischen Aufgaben

Später wird sie Führungen machen, aber erst, wenn sie sich mit ihrem Fachwissen sicher genug ist. „Das steht auf der eigenen Agenda bis Mai 2020“, sagt sie. Bis dato kümmert sie sich nicht nur um die Beaufsichtigung der Touristen, sondern auch um die Koordination sowie eine gute Zusammenarbeit aller – meist ehrenamtlichen – Mitarbeiter der Kirche.

Verhakt sich eine der Figuren der astronomischen Uhr beim sogenannten „Apostelrundgang“, muss Lutter auch dort sofort zur Stelle sein. „Mich begeistert der Blumenstrauß an Themen. Ich habe einige Interessen, die man kaum in einem anderen Beruf so charmant einbringen kann. Hier passt es“, schwärmt die 33-Jährige. Und auch ihr Privatleben lässt sich gut mit der Arbeit vereinbaren: Mit drei Kindern im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren sind relativ flexible Arbeitszeiten von großem Vorteil. „Die Kinder stören hier nicht und noch finden sie es aufregend, die Kirche mit mir abzuschließen“, freut sie sich.

In der astronomischen Uhr prüft Agnes Josephine Lutter, ob die Apostel mechanisch laufen. Spannende Einblicke in Jahrhunderte alte Mechanik. Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Ort, an dem sie bleiben möchte

Zur Innenstadtgemeinde kam die evangelisch getaufte Frau über die kirchlich getragene Kindertagesstätte, die ihre Kinder besuchen. „Die Kita hat uns damals einen tollen Einstieg als junge Familie ermöglicht. Die Gemeinde ist so aktiv, großherzig und offen “, begeistert sich Lutter. Rostock ist mit der Nähe zum Meer, was ihr das Hobby, zu segeln, ermöglicht, der überschaubaren Größe und der Universität genau der Ort, an dem sie bleiben möchte. Als die Stelle des Küsters ausgeschrieben wurde, habe sie nicht lange gezögert, sich zu bewerben.

„Für mich ist die Sache an der Stelle rund“, freut sich Lutter. Kirchen haben die 33-Jährige schon immer angezogen. Die „beständige Liebe zu sakralen Gebäuden“ bekam die Küsterin in die Wiege gelegt: „Mütterlicherseits hatte meine Familie immer eine feste Bindung zur Kirche. Einige Pastoren sind im Stammbaum zu finden.“ Von ihrem Vater, der selbstständig ist, hat sie aber auch eine Priese Unternehmergeist mitbekommen. „Tatendrang nenne ich das gern. Am liebsten auf dem kurzen Dienstweg. Das passt nicht überall“, meint die Wahl-Rostockerin schmunzelnd.

Eine belebte Kirche ist das Ziel

Ziele für ihre zukünftige Arbeit als Küsterin hat sich die dreifache Mutter natürlich auch gesteckt: „Ich möchte, dass die Marienkirche als offen, positiv und zugänglich wahrgenommen wird. Und ich wünsche mir, dass die anstehenden großen baulichen Projekte realisiert werden können.“ Die Kirche mehr zu beleben und so vielleicht auch die Teilnehmerzahl in den Gottesdiensten zu steigern, ist ihr ebenso ein Anliegen. „Die Pastoren sind toll, die Musik ist ein Fest und für die Kinder steht eine kleine Kinderkirche bereit. Und keine Angst: Wer eingeschlafen ist, bekommt hier auch noch einen Kaffee“, sagt Lutter abschließend mit einem Zwinkern.

Maria Baumgärtel