Rostock

Ein bereits ausgebrannter Mähdrescher auf einem Acker im Rostocker Ortsteil Nienhagen hat erneut einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Er begann am späten Donnerstagnachmittag erneut zu brennen, wie Einsatzkräfte mitteilten. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Anwohner und auch Bauarbeiter einer nahen Baustelle kleinere Flammen entdeckt, die aus dem ausgebrannten Mähdrescher loderten. Sie alarmierten die Feuerwehr. Diese kam daraufhin mit einem Löschzug zum Einsatz.

Großtanklöschfahrzeug eilt nach Nienhagen

Sicherheitshalber eilte auch ein so genanntes Großtanklöschfahrzeug nach Nienhagen, das mehrere Tausend Liter Löschwasser bei sich führt. Diese wurden letztlich aber nicht benötigt. Mit einem Schlauch löschten Feuerwehrleute die aufkeimenden Glutnester und Flammen, anschließend überprüften sie den Brandort mit einer Wärmebildkamera. Auch die Polizei kam zum Einsatz, musste jedoch keine Ermittlungen aufnehmen, da sich das Feuer offenbar selbst entzündete, so teilten es die Beamten mit.

200 000 Euro Sachschaden

Bereits am Samstag, dem 17. Juli, war der Mähdrescher auf dem Acker beim Abladen während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer versuchte seinerzeit, das Feuer mit der Hilfe eines Handfeuerlöschers zu bekämpfen, was ihm jedoch misslang.

Der Mähdrescher brannte beim ersten Einsatz vollständig aus. Der Sachschaden an Fahrzeug und Acker beträgt rund 200.000 Euro. Seit dem Feuer vor zwei Wochen steht das ausgebrannte Wrack auf dem Feld.

Von Stefan Tretropp