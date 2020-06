Rostock

Es ist für Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) eine Premiere: Erstmals tourt er auf Einladung eines Ortsbeirates durch einen Stadtteil, um sich selbst ein Bild von den Problemen zu machen. Madsen muss sich gleich einiges anhören. „Die Einwohner fühlen sich verschaukelt, weil die Stadt oft Zusagen gemacht hat, dass es jetzt losgeht mit den Projekten. Aber es ging gar nichts los“, sagt Ortsbeiratschef Kurt Massenthe.

Die Gehlsdorfer haben eine Mängelliste mit 91 Punkten erarbeitet. Sie sind leidgeprüft. Seit vielen Jahren entsteht in dem Ortsteil ein Wohngebiet nach dem anderen. Die Infrastruktur aber werde nicht angepasst, schimpft der Ortsbeirat. „Viele Leute beteiligen sich, aber sie finden kein Gehör in der Stadtverwaltung. Das ist ein schweres Problem“, sagt Erika Rißmann.

Menschen sollen mitreden können

Madsen nickt nachdenklich: „Ein sehr schweres Problem.“ Er verspricht mehr echte Bürgerbeteiligung. Die Ortsbeiratsmitglieder winken ab. „Ja, nachdem die Konzepte längst feststehen.“ Madsen widerspricht: „Nein. Die Menschen sollen wirklich mitreden können.“

Kurios: Ausgerechnet Madsens langjähriger Vorgänger, Roland Methling, wohnt in dem Stadtteil. Die Gehlsdorfer setzen nun aber große Hoffnungen in den neuen OB. Nachdem der Däne die vergangene Ortsbeiratssitzung im Bürgerschaftssaal besuchte, macht er sich nun sogar selbst ein Bild von der Lage im Ort. Das kommt gut an. „Wir hoffen, dass sie eingreifen“, sagt Massenthe. Er ist vor allem unzufrieden mit der Arbeit der Stadtplaner. So gibt es noch immer keinen Ausbau der Rostocker Straße und keine dringend benötigte Entlastungsstrecke für den Verkehr durch Gehlsdorf.

Brücke über Warnow soll Belebung bringen

Auch die Umgestaltung des Kirchenplatzes ist ein Thema. Madsen hört sich alles geduldig an. „Die Straße ist nicht optimal, das merkt man gleich“, sagt er mit Blick auf den Platz. Ein weiterer Haltepunkt der Madsen-Tour durch Gehlsdorf ist der Fähranleger. Hier wünschen sich die Gehlsdorfer eine größere Aufenthaltsqualität und eine Belebung der Gastronomie. „Früher hatten wir sieben Restaurants, jetzt noch eins“, sagt Massenthe.

Madsen verspricht: „Wenn die Brücke über die Warnow kommt, kommt auch Leben nach Gehlsdorf.“ Gleichzeitig dämpft er die Erwartungen, dass er alle 91 Punkte verbessern könne. „Wir können nur kleine Akzente setzen und müssen auch mit den Bürgern hier sprechen, was sie wollen.“

Über den Autor

Von André Horn