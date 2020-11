Junge Menschen spielen wieder vermehrt Sammelkartenspiele. In den frühen 2000-ern waren diese schon einmal im Trend. Auf den Schulhöfen werden die Karten getauscht, in kleinen Gruppen auch Turniere ausgetragen. In Rostock gibt es sogar einen Laden, der Karten verkauft. Einige dieser Karten gehen für mehrere hundert Euro über den Tresen. Ein Einblick in die MV-Szene.