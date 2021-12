Rostock

Der niederländische Illusionist Hans Klok zählt zu den bekanntesten Magiern der Welt und begeistert seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Im Frühjahr 2022 tourt er mit seiner „Live from Las Vegas“-Tour 2022 durch Deutschland und macht am 1. April in der Rostocker Stadthalle Station. Im OZ-Interview verrät er, warum er manchmal Angst um sein Leben hat, woher die Ideen für seine Tricks kommen und wie ein störrischer Elefant einen seiner Tricks boykottierte.

„Man muss die Menschen verführen“

Viele Zaubertricks finden sich heute im Internet. Es gibt Actionfilme mit unzähligen Spezialeffekten und kaum etwas, das die Leute noch nicht gesehen haben. Wie gelingt es in der heutigen Zeit, Menschen für Zauberei zu begeistern?

Hans Klok: In der Vergangenheit hat es die Menschen vor allem interessiert, wie ein Trick funktioniert. Heute ist die Präsentation wichtiger geworden. Es geht darum, den Trick so in Szene zu setzen, dass man die Menschen damit verführt. Das gelingt mir nach wie vor. Trotzdem frage ich mich, ob es meinen Beruf in 100 Jahren noch geben wird.

Was braucht man für einen guten Zaubertrick?

Es muss ein Trick sein, den das Publikum nicht durchschauen kann. Dazu kommt die passende Musik und eine gewisse Geschwindigkeit. Das Publikum muss mit offenen Augen träumen können.

Ist schon mal ein Trick auf der Bühne schiefgegangen?

Da wir sehr viel proben, fällt es dem Publikum nicht sofort auf, wenn etwas schiefgeht. Aber vor 20 Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt in Deutschland und wollte in Berlin einen Elefanten auf der Bühne verschwinden lassen. Dabei muss das Tier etwas mithelfen. An dem Abend wollte der Elefant nicht. Also hat das Publikum gemerkt, dass etwas schiefging, weil er immer noch auf der Bühne stand. Erst nach einer Pause hat der Trick funktioniert.

Ihre Tricks sind zum Teil sehr gefährlich. Hatten Sie schon einmal Angst um ihr Leben?

Ja, ich hatte vor einigen Jahren ein Programm, bei dem ich mich in einer Glasbox mit Wasser selbst entfessele. Das ist natürlich gefährlich. Aber ein guter Magier ist heutzutage auch ein guter Stuntman.

Schweigeklausel für Mitarbeiter

Gibt es einen Notfallplan für solche Situationen?

Ja. Aber ich muss darauf hoffen, dass meine Mitarbeiter verstehen, dass die Gefahr in dem Moment nicht nur gespielt ist. Aber bis heute ist alles gutgegangen (lacht).

Werden ihre Mitarbeiter in die Tricks eingeweiht?

Nur, wenn es unbedingt nötig ist. Sonst weiß jeder nur soviel, wie er oder sie wissen muss. Alle haben zudem einen Vertrag unterschrieben, der sie, was die Tricks betrifft, lebenslang zum Schweigen verpflichtet.

Woher kommen die Ideen für neue Zaubertricks?

Ich lasse mich inspirieren. Als Kind habe ich gesehen, wie der Zauberer Harry Blackstone eine Glühlampe über die Bühne schweben ließ. Das hat mich so verzaubert, dass ich nach seinem Tod Kontakt mit seiner Frau aufgenommen und ihr den Trick abgekauft habe. Ich bin ständig in der Welt unterwegs, um Tricks zu finden, die einmalig sind. Zudem arbeiten wir ständig an neuen Ideen und Illusionen. Das ist viel Arbeit – aber ich empfinde das nicht so, weil die Magie meine große Liebe ist.

Stimmt es, dass Sie durch ihren Opa zur Zauberei kamen?

Ja, mein Großvater hat mir oft vom Zauberkünstler Houdini erzählt. Als ich zehn war, haben mir meine Großeltern einen Zauberkasten zu Weihnachten geschenkt. Damit hat alles angefangen.

Also haben Sie sich das Zaubern selbst beigebracht?

Zum größten Teil. Ich hatte Glück, weil es in Purmerend, wo ich aufgewachsen bin, einige Magier gab. Die haben mir einige ihrer Geheimnisse anvertraut und mir beigebracht, wie man sich als Magier bewegt. Und dann bin ich auf Geburtstagen, Schulfesten und Weihnachtsfeiern aufgetreten. Auch meine Eltern haben mich unterstützt. Mein Vater hat viele meiner Illusionen gebaut.

Freundschaft mit Siegfried und Roy in Las Vegas

Mit 14 Jahren haben Sie in Baden-Baden die „European Youth Magician Champion Trophy“, den europäischen Nachwuchspreis für Zauberer, gewonnen. Mit Mitte 20 hatten Sie ihre erste Show in Las Vegas. Wovor hatten sie am meisten Respekt?

Vor Siegfried und Roy. Das waren die Superstars von Las Vegas. Wir sind Freunde geworden und sie haben mich immer unterstützt.

2019 sind Sie nach Las Vegas zurückgekehrt und haben sich einen Lebenstraum erfüllt und einen Vertrag für ein zehnjähriges Engagement unterschrieben. Die Show war beliebt und Sie waren Stargast in bekannten US-Shows. Warum sind Sie vorzeitig nach Europa zurückgekehrt?

Wegen der Covid-Pandemie. Am 13. März 2020 hatten wir noch einen Auftritt in der Ellen DeGeneres Show, am 15. März war alles geschlossen. Das Licht auf dem ganzen Strip war aus und Las Vegas war eine Geisterstadt. Sechs Monate lang haben wir gehofft, dass es wieder losgeht. Einige Zeit später habe ich entschieden, wieder nach Europa zurückzugehen. Meine Chancen hier sind zurzeit besser, auch wenn die Niederlande gerade im Lockdown sind.

Tickets und Preise Magier Hans Klokgastiert am 1. April 2022 in der Rostocker Stadthalle mit der „Live from Las Vegas“-Tour 2022. Karten (zwischen 60,75 und 95, 25 Euro) gibt es im Netz unter: www.oz-tickets.de

Illusionen, Magie, Geschwindigkeit und Witz

Im kommenden April kommen Sie nach Rostock. Waren Sie schon einmal hier?

Ja, ich hatte aber leider keine Zeit, mir etwas von der Stadt anzuschauen. Ich freue mich aber sehr auf das deutsche Publikum.

Und worauf kann sich das Publikum freuen?

Auf eine spektakuläre Show mit unglaublichen Illusionen, Magie, Geschwindigkeit und Witz. Auch die Rostocker können mitmachen: Ich werde unter anderem ein Kind aus dem Publikum schweben lassen.

Ihre bekannteste Assistentin ist Ex-Baywatch-Nixe Pamela Andersen. Wird sie mit nach Rostock kommen?

Nein, sie wird nicht dabei sein.

Sie sind Experte für magische Momente. Wovon lassen Sie sich im Alltag verzaubern?

Da gibt es vieles, das Leben selbst ist pure Magie.

Von Stefanie Büssing