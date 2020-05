Mairadeln: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Rostock schwer

Rostock

Drei Rostocker wollten am 1. Mai ihre freie Zeit bei einer Radtour genießen. Ihre Tour aber nahm ein frühes Ende. Wie die Polizei mitteilte, stürzte einer der Radler gegen 18 Uhr in der Straße „Am Haargraben“ in der Rostocker Stadtmitte schwer. Trotz Helms wurde er bewusstlos – und musste für weitere Untersuchungen in die Klinik. Dort stellte sich heraus: Der 61-Jährige hatte zuvor einiges an Alkohol getrunken.

Die Radler zwischen 53 und 61 Jahren hatten laut eigenes Aussage bereits 100 Kilometer hinter sich, als es zu dem Unfall kam. Der 61-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen eine schwenkbare Barke, woraufhin er stürzte und mit dem Kopf auf den Boden schlug. Das Fahrrad wurde nach dem Unfall an seine Ehefrau übergeben.

Von OZ