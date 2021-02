Rostock

Verstopfte Toiletten, schmutzige Tische und unzureichende Desinfektion: Die Schulen und Sporthallen der Hansestadt sind zu dreckig. „Der mangelhafte Hygiene-Zustand ist immer wieder Kritikpunkt“, weiß Kay Czerwinski vom Rostocker Stadtelternrat. „Wir fordern, dass Schulen genauso sauber sind wie das Rathaus“, erklärt er.

Mit diesem Wunsch stehen Schüler und Eltern nicht alleine da. Auch in der Rostocker Stadtpolitik wird derzeit über die Sauberkeit an den Bildungseinrichtungen diskutiert. „Die Corona-Pandemie mit ihrem erhöhten Hygienebedarf hat noch einmal wie ein Brennglas gezeigt, wo es bei der Reinigung mangelt“, sagt Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Und alle Anstrengungen, da nachzubessern, seien gescheitert. „Weil Firmen fehlten oder nicht gut arbeiteten, mussten sogar schon Hausmeister ran. Deren Leistung fehlte dann aber an anderer Stelle“, so Kröger.

Zuletzt gab es im November großen Protest der Eltern, als die Verwaltung die Schüler zum Tischdienst aufrief: Weil die per Vertrag gebundenen Reinigungsfirmen die notwendige Desinfektion nicht richtig umsetzen würden, müssten die Schüler eben selbst zum Lappen greifen, hieß es da.

Faire Bezahlung der Putzkräfte

Die Rostocker Linken fordern deshalb, dass die Stadt die Leistungen nun wieder selbst übernimmt. „Die Idee ist nicht neu“, so Kröger. „Aber der aktuelle Zustand in den Schulen liegt nicht nur am Verhalten der Nutzer, sondern daran, dass keine korrekte Reinigung erfolgt.“ Alle Versuche der Neuausschreibung oder Nachbesserung hätten nicht zum Erfolg geführt.

„Deshalb soll die Verwaltung jetzt ernsthaft die Optionen der Rekommunalisierung prüfen, um die Qualität dauerhaft zu erhöhen“, sagt Kröger. Im ersten Schritt ginge es um die Schulen und Sporthallen, aber auch die restlichen kommunalen Gebäude könnten perspektivisch durch eigene städtische Kräfte gereinigt werden. Und ja, auch die faire Bezahlung der Arbeitskräfte sei für die Linken ein wichtiger Aspekt.

Schon jetzt fast vier Millionen Kosten pro Jahr

Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) begrüßt den Vorstoß seiner Fraktion. „Bis Ende der 90er Jahre gab es an den Schulen ja sogar eigene Reinigungskräfte“, erinnert er. Doch dann hätten Stellen gestrichen und damit Aufgaben in den freien Markt gegeben werden müssen. „Und es ist kein Geheimnis, dass es immer weniger Leute gibt, die diesen anstrengenden Job zu den aktuellen Konditionen übernehmen wollen“, so der Senator.

Das fehlende Personal war bisher auch ein Hauptargument, warum die Stadt die Leistungen nicht selbst übernimmt. Deshalb müsste sich auch bei der Bezahlung etwas ändern. Für die Reinigungen von Schulen und Sporthallen zahlt die Hansestadt derzeit rund 3,9 Millionen Euro pro Jahr. „Wir müssen dann auch ehrlich sein und sagen, dass das, was wir bisher für die Reinigung ausgegeben haben, nicht das ist, was wir hätten ausgeben müssen“, sagt Bockhahn.

Zudem verursache auch die derzeit oft mangelhafte Ausführung der externen Firmen Folgekosten. „Unter anderem durch die ganze Dokumentation der Fehlleistungen, das Anmahnen, die Kontrolle, ob Nachbesserungen erfolgt sind... Das kostet auch, aber das berechnet eben keiner. Und am Ende sind die Gebäude trotzdem nicht sauberer.“

Die Leistungsausschreibung erfolge derzeit über den städtischen Immobilienbetrieb KOE. Chefin Sigrid Hecht plädiert für die Prüfung der Rekommunalisierung. „Wir begrüßen den Prüfauftrag und würden gern im Prozess beteiligt werden“, sagt sie. Derzeit würde bereits an einem standardisierten Leistungsverzeichnis gearbeitet – also an einem konkreten Anforderungskatalog, was die Stadt bei der Reinigung erwartet.

Wiro will erst einmal bei sich selbst anfangen

Gerüchte, dass die Wohnungsgesellschaft Wiro künftig die Reinigungsleistungen kommunaler Schulen, Sporthallen und Gebäude übernehmen könnte, will Unternehmenssprecher Carsten Klehn nicht bestätigen. Aber man denke auch innerhalb der Wohnungsgesellschaft über eine eigene Putz-Flotte nach: „Derzeit prüfen wir, über ein existierendes Tochterunternehmen selbst einzelne Reinigungsleistungen der Wiro zu übernehmen“, erklärt Klehn. Eine Entscheidung dazu stünde aber noch aus. „Und die Frage, ob wir Reinigungsleistungen auch anderen kommunalen Unternehmen oder der Hansestadt anbieten würden, haben wir noch nicht diskutiert“, so der Sprecher.

„Uns als Eltern ist es am Ende ganz egal, wer es macht“, sagt Kay Czerwinski vom Rostocker Stadtelternrat. „Was wir nur wollen, ist eine den Maßstäben entsprechende Reinigung und nicht, dass man für Leistungen bezahlt, die nicht erfolgen.“ Gerade im Zusammenhang mit der Pandemie müsse da dringend nachgesteuert werden.

Von Claudia Labude-Gericke