Mangelnde Hygiene in Rostocks Schulen: Drohen jetzt Schließungen?

Rostock

Es sind Bilder, die vielen Erwachsenen den Appetit verderben. Doch für die Kinder ist es Realität: Essenräume, die teilweise wochenlang nicht geputzt werden, in denen nicht nur die Ecken dreckig sind und der Boden klebt. Kay Czerwinsky vom Stadtelternrat findet diese Fotos immer wieder in seinem E-Mail-Postfach. Genau wie Hilferufe von Eltern und Lehrern. „Dass es Probleme mit der Reinigung gibt, wissen und diskutieren wir seit Jahren. Aber wir lassen uns das als Eltern jetzt nicht mehr gefallen“, so Czerwinsky.

Die aktuellen Probleme beträfen eine der größten Rostocker Schulen – die KGS in der Südstadt. Personal und Lehrer würden alles tun, die Dienstleistungsfirma immer wieder auf ihre Verpflichtung ansprechen. Doch vergebens. „Wir verlangen gerade in der Pandemie den Kindern und Mitarbeitern an Schulen alles ab – doch in Sachen Bürokratie bleibt alles beim Alten. Das kann und will ich nicht verstehen“, so der Elternrat.

Hygieneplan nicht eingehalten

Laut Czerwinsky seien auch Schulschließungen denkbar. „Es gibt schließlich als Voraussetzung für den Präsenzunterricht einen Hygieneplan. Der besagt unter anderem eine tägliche Reinigung von Toiletten, Armaturen und Waschbecken. Doch auch das passiert an vielen Stellen nicht“, beklagt der Rostocker. In Betrieben und Handelsunternehmen müssten viel genutzte Stellen wie beispielsweise Türgriffe teilweise stündlich gereinigt werden.

„Aber an den Schulen, die alle offen halten wollen, kriegen wir nicht mal den Mindeststandard hin“, so der Elternratssprecher. Er hätte sich deshalb auch an das Landesamt für Gesundheit und Soziales gewendet. „Auch dort wurde mir bestätigt, dass solche Zustände nicht akzeptabel sind und alle Bemühungen des Hygieneplans konterkarieren.“

Lange Mahnverfahren vor der Kündigung

Schon vergangenen Herbst musste die Stadt Teilbereiche von Rostocker Schulen schließen, weil das zuständige Unternehmen den Reinigungsvertrag nicht erfüllte. Die Schuld läge dabei aber weder bei der Stadt noch beim Kommunalen Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE), der die Verträge mit den Firmen abschließt. Laut Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) gebe es Unternehmen, die teilweise einfach nicht erscheinen, Subunternehmer schicken oder den Mitarbeitern viel zu wenig Zeit für die Reinigung geben.

„Weil es sich aber um Vertragsangelegenheiten handelt, können wir im Normalfall nicht einfach kündigen. Sondern es schließen sich erst Mahnverfahren an, die länger dauern, als die Kinder, Lehrer und Eltern das – verständlicherweise – ertragen können“, so Bockhahn.

Im Schulausschuss bekräftigten alle Mitglieder deshalb erneut den Wunsch, die Rekommunalisierung der Reinigungsleistung an Schulen wieder in städtische Hand zu nehmen. „Wir brauchen die Kontrolle zurück und werden deshalb nicht drum herumkommen, es selbst zu machen“, so Christian Albrecht (Linke). Unmut äußerte auch der Ausschussvorsitzende Karsten Kolbe (Linke) darüber, dass trotz des entsprechenden Bürgerschaftsbeschlusses noch kein Fortschritt erkennbar sei. Dabei stand bereits fest, dass innerhalb eines Modellprojektes die Reinigung an sieben kommunalen Schulen durch insgesamt 21 neu angestellte städtische Kräfte getestet werden soll.

Nach OZ-Informationen scheitert das aber bisher am Geld. „Mir ist aber ehrlich gesagt egal, was das kostet“, so Kay Czerwinsky. „Wir sind bei dem aktuellen Zustand in den Schulen an einem Punkt, da geht es nicht mehr ums Wollen, sondern ums Müssen – um eine Erreichung des Mindeststandards.“

Neuvergaben schon jetzt mehr als doppelt so teuer

Dass die Reinigungsleistungen teurer werden als die bisherigen rund vier Millionen Euro pro Jahr war im Schulausschuss allen bewusst – allein aufgrund der Mindestlohnentwicklung. Sören Grümmer (Grüne), der auch dem KOE-Ausschuss vorsitzt, kennt die Vertragsverhandlungen. „Das Problem ist, dass alle Neuvergaben schon jetzt zu einem deutlich höheren Preis als bisher erfolgen“, sagte er. Teilweise lägen die Kosten bei 250 Prozent der bisherigen Summe.

Die steigenden Kosten seien deshalb kein Gegenargument für eine Rekommunalisierung. „Denn es wird eh teurer“, so Grümmer. „Aber bei den Schulen, wo wir neu vergeben haben, gibt es auch eine deutliche höhere Zufriedenheit mit der Reinigungsleistung“, ergänzte Steffen Bockhahn aus Rückmeldungen, die er erhalten habe.

Kay Czerwinsky pocht im Interesse der Kinder auf eine zügige Lösung. „Notfalls brauchen wir eine schnelle Eingreiftruppe an Putzkräften, die einspringt, wenn es irgendwo nicht läuft.“ Aber auch diese Idee sei bisher offenbar an bürokratischen Hürden gescheitert.

Von Claudia Labude-Gericke