Bützow

Achtung am Bahnübergang in Bützow ( Landkreis Rostock): Am Sonntag hat am Mann ein Andreaskreuz an den Schienen in der Bahnhofstraße/Landstraße 14 abmontiert und mitgenommen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Bundespolizei informiert.

Die geht nun dem Verdacht nach, dass es sich dabei um eine Straftat handelt. Denn das Kuriose ist, dass der Unbekannte den Zeugen angesprochen hatte und davon sprach, eine Genehmigung für die Entfernung des Straßenschildes hat. Auf die Nachfrage, wer die Genehmigung erteilt hat und ob diese schriftlich vorliege, erhielt er jedoch keine Antwort. Nach der nur wenigen Minuten andauernden Arbeit verschwand der vermeintliche Täter zu Fuß in Richtung Wolken.

Mann war etwa 50 Jahre alt

Die Bundespolizei Rostock bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung. Wer hat am Sonntag, dem 17. November, gegen 20.30 Uhr einen etwa 50 Jahre alten Mann gesehen, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß ist, schütteres Haar mit Geheimratsecken hat und einen grünen Parka trug? Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 oder Tel. 08 00 / 6 88 80 00 entgegen.

Darüber hinaus wird die männliche Person gebeten, sofern tatsächlich eine offizielle Abbaugenehmigung vorliegt, dies entsprechend bei der Bundespolizei nachzuweisen.

Von OZ