Graal-Müritz/Schwerin

An diesen Spaziergang werden sich Dieter und Birgit Borbe wohl noch lange zurückerinnern. Am Strand von Graal-Müritz machten sie eine interessante Entdeckung – das Ehepaar fand ein Teil eines Schiffswracks. „Das war wirklich ein sehr glücklicher Zufall“, sagt Borbe begeistert. „Wir waren genau im richtigen Moment da.“

Alles begann mit einem Strandspaziergang am 9. April. Dort fanden gerade Arbeiten an den Buhnen statt. „Die Bagger zogen alte, kaputte Pfähle raus. Und plötzlich hatte der Bagger keine Buhne, sondern ein Holzstück in der Schaufel“, erinnert sich der 69-Jährige. „Das Teil wurde direkt vor unseren Füßen im Sand abgeladen. Dann habe ich mir das mal genauer angesehen.“ Der Diplom-Ingenieur fand eindeutige Bearbeitungen am Holz – etwa Aussparungen für eine Eisenlasche. „Mir war klar, dass das kein einfacher Baumstumpf sein kann.“

Heimatmuseum und Feuerwehr bergen den Fund

Das Ehepaar ging zunächst nach Hause, diskutierte aber noch lange über den Fund. „Die Firmen, die die Arbeiten durchführen, sind ja eigentlich gebrieft, ungewöhnliche Funde zu melden. Aber vielleicht ist dem Arbeiter das auch nicht aufgefallen“, so Dieter Borbe, der in Graal-Müritz aufgewachsen und verwurzelt ist und seit Jahren über die Geschichte des Ortes recherchiert. 2019 kaufte das Ehepaar das letzte historische Kapitänsgrab im Ort.

Kurzerhand fuhr er ins Heimatmuseum und bat Museumsleiter Joachim Weyrich um Hilfe. „Ich habe ein bisschen gepokert und direkt gesagt, dass es sich ganz sicher um ein altes Wrackteil handelt.“ Schließlich wurde das Fundstück geborgen und ins Museum gebracht.

Heimatmuseum möchte Fund ausstellen

Unterstützung gab es von der freiwilligen Feuerwehr – immerhin hatte sich das 2,46 Meter lange und 55 Zentimeter breite massive Eichenholz mit Wasser vollgesogen und wiegt deutlich mehr als 100 Kilogramm.

Für Weyrich ein Glücksgriff. „Ich bin sehr glücklich. Das ist für mich etwas Einmaliges und kommt nicht allzu oft vor – vor allem in dieser Größenordnung.“ Weyrich möchte das Fundstück behalten und in seinem Museum ausstellen. „Ich möchte das Objekt zusammen mit einem Schild aufstellen, auf dem erklärt wird, was das ist.“ Der Fund wurde nach der Sicherung direkt an die Denkmalschutzbehörde gemeldet. „Da warten wir jetzt erst einmal den Bericht ab“, so der Museumsleiter.

Landesamt: Wrackteile nicht selten

Wie alt das Wrackteil genau ist, lasse sich, so Jens Auer vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, nicht so einfach klären. „Im Segelschiffbau gab es nie radikale Änderungen. Techniken, Traditionen und Bauweisen waren über lange Zeiträume gleich. Das könnte alles zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert sein“, sagt der Unterwasserarchäologe, der den Fund am vergangenen Freitag im Museum begutachtet hat.

Solche Funde seien, so der Experte, an der Küste jedoch keine Seltenheit. „Wir haben öfter mit angespülten Wrackteilen zu tun“, sagt er. Erst im vergangenen Winter sei in Glowe (Rügen) ein ganzes Wrackteil angespült worden. „Das sind aber natürlich immer spannende Funde, weil sie helfen, die Seefahrtskultur Stück für Stück nachzuvollziehen.“

Auswertung läuft noch

Auch wenn genaue Angaben erst nach der Auswertung der Daten erfolgen können, handelt es sich wahrscheinlich um die Steven am Heck eines mittelgroßen, hölzernen Kraweelschiffs. Bei dieser Schiffsart liegen die Längsnähte der Außenhautplanken nicht übereinandergelappt wie bei der Klinkerbauweise, sondern sind aufeinandergefügt angebracht. Genaueres könne erst nach der Untersuchung gesagt werden.

Auer lobt das Verhalten von Familie Borbe. „Das hat alles gut funktioniert, war genau richtig. Nach dem Denkmalschutzgesetz soll man Denkmäler an die Untere Denkmalschutzbehörde melden. Wir werden dann als Fachbehörde hinzugezogen.“

Radiowettersonde und Bernsteine: Schon viele Funde

Das macht den Finder aus Weimar (Thüringen) stolz. Seit er zwölf Jahre alt ist, interessiert sich der gebürtige Mecklenburger für Strandfunde, nimmt regelmäßig an Strandwanderungen teil. Zu DDR-Zeiten habe er mal eine Radiowettersonde aus Westdeutschland entdeckt, vor ein paar Jahren fand er 64 Bernsteine an einem Tag. „Das war schon was Besonderes. Da dachten wir, das wäre der Höhepunkt, das ist nicht mehr zu toppen“, so Dieter Borbe. „Doch wenn sich jetzt herausstellt, dass das Holzteil wirklich so alt ist, dann ist das vielleicht der Fund meines Lebens.“

Borbe hofft, dass sein Fund tatsächlich im Museum in Graal-Müritz bleiben und er ihn bald wieder bestaunen darf – da er in Graal-Müritz nur seinen Zweitwohnsitz hat, musste er nun erst einmal abreisen.

Von Katharina Ahlers