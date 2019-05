Rostock

In der Wohnung eines Rostocker Mehrfamilienhauses hat ein Mann 17 Katzen verwahrlosen lassen. Veterinär- und Ordnungsamt sowie Polizei und Feuerwehr wurden gerufen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte sich der Einsatz bereits Mitte April in der Wohnung in der Hamburger Straße ereignet. Nachbarn, die einen strengen Geruch aus der Wohnung wahrnahmen, verständigten den Notruf. Als die Feuerwehr die Tür zur Wohnung gewaltsam öffnete, trafen die Beamten auf 17 verwahrloste Katzen in einer vermüllten Wohnung, dazu hausten die Miezen in ihren eigenen Exkrementen, erklärte Yvonne Hanske, Pressesprecherin der Polizei. Der Gestank war für die Einsatzkräfte unerträglich, so dass sie nur mit einem Mundschutz die Wohnung betreten konnten. Die Tierrettung der Berufsfeuerwehr nahm alle 17 Katzen in ihre Obhut und brachte sie zum Tierheim nach Schlage.

Ermittlungen seitens der Polizei gibt es nicht, das Ordnungsamt hat den Fall übernommen. Bei dem Katzenbesitzer soll es sich um einen „psychisch auffälligen“ Mann handeln, um dessen Betreuung sich nun der sozialpsychiatrische Dienst kümmert.

Stefan Tretropp