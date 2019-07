Rostock

Ein Mann hat am Samstag in Rostock mit einem Messer auf einen Säugling eingestochen und dem Baby dabei schwerste Verletzungen zugefügt. Anschließend sei der Mann über die Brüstung des Balkons der Wohnung im fünften Stock gestiegen und in die Tiefe gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Dabei sei der Mann ums Leben gekommen. Die Tat ereignete sich dem Sprecher zufolge kurz vor Mitternacht am Samstagabend. Zu den Hintergründen sagte die Polizei zunächst nichts.

Polizisten wollten Mann überwältigen

Die Tat geschah in einem Mehrfamilienhaus gegen 23.50 Uhr. Nachdem der Mann das Baby verletzt hatte, wollten die eingetroffenen Polizisten ihn überwältigen. Der Mann stieg aber über die Balkonbrüstung und stürzte.

Der Säugling wurde durch den Rettungsdienst sofort notfallmedizinisch behandelt und in der Universitätsklinik Rostock notoperiert.

Düstere Gedanken? Nutzen Sie Hilfsangebote! Anonymes Gesprächs- und Beratungsangebot für Menschen in Not und Krisen: Kirchliche Telefonseelsorge, Tel. 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter www.telefonseelsorge.de Kostenlose Beratung zur Wahl des geeigneten Therapeuten: Psychotherapie-Informations-Dienst, Tel. 030/20916 63 30, www.psychotherapiesuche.de Informationen für Betroffene und Angehörige: Stiftung Deutsche Depressionshilfe: www.deutsche-depressionshilfe.de; Deutschlandweites Info-Telefon: 0800 33 44 5 33 Kinder- und Jugendsorgentelefon: 0800-1110333

RND/dpa/sal