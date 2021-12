Ein 64-Jähriger ist bei einem Brand in der Nähe von Laage (Landkreis Rostock) in der Nacht zu Mittwoch ums Leben gekommen. Seine Frau entdeckte das Feuer in der Garage und versuchte noch ihren Mann zu retten – ohne Erfolg. Was war zuvor passiert? Zur Garage führt eine Blutspur. Die Polizei ermittelt nun.