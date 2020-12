Rostock

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, ist es am 30. November gegen 14.45 Uhr in Rostock zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Straßenbahn der Linie fünf in Richtung Südblick musste eine Gefahrenbremsung einleiten, nachdem ein Auto aus unbekannter Richtung in die Ernst-Haeckel-Straße eingebogen ist. Die Straßenbahn hielt anschließend an der Haltestelle Lomonossowstraße. Bei der starken Bremsung ist ein älterer Mann von seinem Sitzplatz gefallen und bewusstlos geworden. Am 3. Dezember ist der Mann im Klinikum an seinen Verletzungen gestorben.

Jetzt bittet die Polizei um Hinweise. Die Beamten suchen Insassen dieser Straßenbahn oder andere Verkehrsteilnehmer oder sonstige Personen, die Angaben zu dem Auto machen können oder andere Hinweise haben. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 melden oder auf der Internetwache.

Von OZ