Mann vor Rostocker Supermarkt bei Streit niedergestochen

Rostock

Am Montagabend ist es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem Polizei-Großeinsatz gekommen. Der Grund war nach ersten Erkenntnissen ein Streit zwischen mehreren Personen in der Nähe eines Supermarktes, der in einem Messerangriff endete. Zwei Beteiligte verletzten sich, einer von ihnen sogar schwer. Die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe sind bislang noch nicht geklärt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 20 Uhr in der Nähe des Rewe-Marktes an der Güstrower Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieses Streits wurde auch mit einem Messer zugestochen. Augenzeugen konnten anschließend beobachten, wie sich eine Person mit schweren Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich zur Eingangstür des Marktes schleppte und dort zusammenbrach. Sie verständigten umgehend Polizei und Rettungsdienst. Der Mann verlor offenbar viel Blut bei dem Angriff, eine entsprechende Spur fand sich auf dem Boden. Ein Notarzt versorgte das Opfer, es kam schwer verletzt in den Schockraum der Uniklinik.

Rettungskräfte finden weiteren Verletzten

Im näheren Umfeld, in der Mecklenburger Allee, trafen Rettungskräfte auf einen weiteren verletzten Mann, der ebenfalls mit einem Messer angegriffen worden war. Auch er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert – allerdings mit leichten Verletzungen. Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen eilten nach Lichtenhagen. In der Nähe des Supermarktes nahmen die Beamten einen Tatverdächtigen fest, auch ein Messer mit Blutanhaftungen wurde gefunden und sichergestellt. Ein Hund kam zum Einsatz.

Zur Galerie Mehrere Personen stritten sich, als einer der Beteiligten mit einem Messer auf einen anderen einstach. Der Mann wurde schwer verletzt. Eine weitere Person wurde bei dem Streit leicht verletzt.

Die Polizisten statteten sich im Anschluss an die Festnahme mit Helmen und stichsicheren Westen aus und fuhren in die Mecklenburger Allee, wo man bereits die zweite verletzte Person vor einem Wohnhaus antraf. Mit einer Ramme stürmten die Beamten in die Wohnung eines mutmaßlichen Tatverdächtigen, der jedoch nicht angetroffen wurde. Möglicherweise könnte es sich bei beiden Verletzten um Opfer und Täter handeln. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang, weitere Angaben konnten am Montagabend noch nicht gemacht werden.

Von RND/Stefan Tretropp