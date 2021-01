Rostock

Am Montagabend ist es im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem Polizei-Großeinsatz gekommen. Der Grund war ein Streit zwischen drei Männern in der Nähe eines Supermarktes, der in einem Messerangriff endete. Einer von ihnen wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft Rostock hat am Dienstag Ermittlungen wegen versuchten Totschlags gegen die anderen beiden Beteiligten aufgenommen. Laut Behördensprecher Harald Nowack ist der Schwerverletzte inzwischen außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 20 Uhr in der Nähe des Rewe-Marktes an der Güstrower Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. Laut Nowack haben die Ermittlungen bereits ergeben, dass einer der Beschuldigten das 30-jährige Opfer festhielt, während der andere mutmaßliche Täter mehrfach darauf einstach. Der Mann erlitt zahlreiche Stich- und Schnittwunden – eine davon am Hals.

Anzeige

Augenzeugen konnten anschließend beobachten, wie sich der Schwerverletzte zur Eingangstür des Marktes schleppte und dort zusammenbrach. Sie verständigten umgehend Polizei und Rettungsdienst. Der Mann verlor offenbar viel Blut bei dem Angriff, eine entsprechende Spur fand sich auf dem Boden. Ein Notarzt versorgte das Opfer, das anschließend in den Schockraum der Uniklinik kam.

Rettungskräfte finden weiteren Verletzten

In der Nähe des Supermarktes nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest, auch ein Messer mit Blutanhaftungen wurde gefunden und sichergestellt. Mit Hilfe eines Hundes, der zum Einsatz kam, verfolgten die Beamten anschließend eine Blutspur bis zu einem Haus in der Mecklenburger Allee. Dort stürmten sie mit Helmen und stichsicheren Westen bekleidet die Wohnung eines weiteren Verdächtigen, trafen ihn jedoch nicht an.

Wie sich später herausstellte, hatten ihn Rettungskräfte bereits zuvor vor dem Hauseingang gefunden und behandelt, da er sich bei dem Angriff ebenfalls verletzt hatte – jedoch nur leicht. Auch er kam ins Krankenhaus.

Zur Galerie Mehrere Personen stritten sich, als einer der Beteiligten mit einem Messer auf einen anderen einstach. Der Mann wurde schwer verletzt. Eine weitere Person wurde bei dem Streit leicht verletzt.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 19- sowie um einen 40-jährigen Mann. Sie sollen im Laufe des Dienstags am Amtsgericht einem Haftrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob Haftbefehl erlassen wird. Wie es zu dem Streit kam, ist bislang ungeklärt, wie Sprecher Nowack mitteilte.

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Variante des Textes hieß es, dass es zwei Opfer gibt und ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Das stellte sich inzwischen als falsch heraus.

Von RND/Stefan Tretropp