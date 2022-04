Marathon-Ass Tom Gröschel aus Rostock: Das ist sein wichtigster Tipp für Läufer

Rostock

Tom Gröschel (30) aus Rostock zählt zu den besten Marathon-Läufern der Republik. 2018 und 2019 gewann er die Deutsche Marathonmeisterschaft. Er wurde „Deutschlands Läufer des Jahres“ und EM-Elfter – beides auch 2018. In diesem Jahr bereitet er sich auf die Marathon-WM am 17. Juli in den USA vor. Und: Der gebürtige Güstrower berät das OZ-Laufteam – bestehend aus OZ-Mitarbeitern und -Lesern – , das sich auf den Rostocker Firmenlauf vorbereitet.

OZ: Herr Gröschel, Sie kommen gerade von einer schnellen 15-Kilometer-Laufeinheit zurück. Wie geht es Ihnen?

Tom Gröschel: Bestens. Ich fühle mich sehr gut, hatte bis jetzt eine ausgezeichnete Saisonvorbereitung. Ich war in diesem Jahr mehr in Kenia als in Deutschland, insgesamt sieben Wochen, wo wir intensiv in der Höhe trainiert haben.

Sie haben sich lange offen gelassen, ob Sie im Sommer bei der WM oder Team-EM starten. Nun soll es die WM in Oregon/USA sein. Warum?

Weil das etwas Besonderes ist – allein der Austragungsort. Und bei der WM war ich noch nicht, bei der EM schon. Ich muss natürlich noch die offizielle Nominierung abwarten. Aber die Norm habe ich mit meiner Zeit von 2:11:02 im Dezember in Valencia geschafft und es sieht gut aus, dass ich damit zur WM kann.

Vorher werden Sie zu unserer Freude, auch das OZ-Laufteam im Rahmen der OZ-Laufaktion beraten – auch ganz praktisch bei einem gemeinsamen Training im Mai im Rostocker Leichtathletikstadion. Was ist eigentlich Ihr bester Trainingstipp für Läufer?

Immer dann mit der Laufeinheit aufhören, wenn es noch Spaß macht – und man sich nicht quälen muss. Dann geht man mit einem guten Gefühl ins nächste Training und das hält die Motivation hoch. Und: Laufen Sie lieber zu zweit als allein.

Also kein hochtechnischer Ratschlag?

Nein. Natürlich ist Technik auch enorm wichtig, aber das ist komplex und arbeitsintensiv. Um richtig schnell zu werden, bedarf es Talent, aber auch guter Technik. Wie setze ich die Schritte, wie arbeite ich mit den Armen … Für eine Mittelstrecke wie die 3,5 Kilometer, die die Läufer beim Rostocker Firmenlauf absolvieren, ist es gut, in der Vorbereitung eine Mischung aus schnellen, kürzeren Läufen und Ausdauereinheiten zu absolvieren. Ich freue mich jedenfalls darauf, das Team zu unterstützen.

Warum laufen Sie selbst so gern? Bei im Schnitt 30 Kilometern und vier Stunden Training pro Tag muss man den Sport doch mögen, oder?

Ja, ich mag ihn nach wie vor. Ich komme aus einer Leichtathleten-Familie, ich bin so aufgewachsen, dass Sport ein wichtiger Teil des Lebens ist. Am meisten liebe ich am Laufen den Team-Charakter, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. In Kenia ist das üblich, da laufen oft 50 Leute zusammen. Ich mag auch den Flow, den man beim Laufen erreichen kann.

Und Sie sind sehr schnell. Im Schnitt laufen Sie jeden der 42 Marathon-Kilometer in 3:05 Minuten. Das schaffen die meisten Menschen nicht, wenn sie nur ein mal 1000 Meter laufen.

Ja, das hat sich natürlich über Jahre entwickelt. Aber eine gewisse Grundschnelligkeit war zum Glück schon immer da.

Was ist Ihr Ziel für die WM?

Das ist kein konkreter Platz, aber schön wäre es, Bestzeit zu laufen und meine 2:11:02 in Oregon zu unterbieten. Dafür werden wir im Juni im Trainingslager in St. Moritz hart arbeiten.

Mit dem Sportartikel-Hersteller „on“ – an dem auch Tennislegende Roger Federer Anteile hält – haben Sie nun erstmals in Ihrer Karriere einen Ausrüster und Sponsor. Was heißt das für Sie?

Es ist ein Meilenstein. Ich bekomme Kleidung, Schuhe und finanzielle Unterstützung. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass der Einsatz vieler Jahre bemerkt und anerkannt wird.

Sie pendeln inzwischen zwischen Rostock und Bochum für optimale Trainingsbedingungen. Bekommen Sie das gut unter einen Hut?

Ja. Meine Freundin lebt in Rostock, hier bin ich sehr gern und laufe auch viel. Aber noch bessere Trainingsbedingungen habe ich in Bochum. Da ich bei der Sportfördergruppe der Landespolizei viele Freiheiten habe, bekomme ich die Pendelei gut hin.

2021 haben Sie Olympia in Tokio knapp verpasst. Sind die Spiele in Paris 2024 jetzt das große Fernziel?

Natürlich wäre das ein Traum. Aber so weit schaue nicht. Jetzt zählt die WM.

Von Alexander Loew