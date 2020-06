Marcel Müller: Darum lohnt sich ein Freiwilliges Soziales Jahr

Rostock

Die Kinder wecken, Frühstück vorbereiten und ihnen beim Fertigmachen für die Kita oder Schule helfen – das sind nur einige der zahlreichen Aufgaben von Marcel Müller. „Zum Glück muss ich nicht so viele Zöpfe flechten, das kann ich nicht so gut“, sagt der 22-Jährige und lacht. Seit August 2019 macht er ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) bei der Kinder- und Jugendhilfe des Deutschen Rotes Kreuzes ( DRK).

14 Kinder zwischen drei und 17 Jahren leben in der Rostocker Wohngruppe, die er zusammen mit seinen Kollegen betreut. „Mich hat das Konzept total überzeugt“, erklärt Müller seine Entscheidung. „Ich bin da auch schon familiär vorbelastet – mein Großvater leitet eine Wohngruppe in Schleswig-Holstein.“

Familiäres Zusammenleben

Müller, der zuvor drei Monate in einer Kita des DRK gearbeitet hat, schätzt vor allem das familiennahe Zusammenleben einer Wohngruppe. Die großen Bewohner würden sich liebevoll um die kleinen kümmern, jedes Kind habe sein eigenes Zimmer. „Hier ist der Alltag nicht ganz so stark strukturiert wie in einer Kita“, erklärt er. „Jeder Tag ist anders, man muss auch auf die individuellen Wünsche der Kinder eingehen. Wir machen auch viele Ausflüge.“ Die Kinder kommen alle aus unterschiedlichen Verhältnissen, da gebe es auch mal Konflikte. „Damit muss man klarkommen“, sagt der 22-Jährige.

Gewalt und Überforderung

Der Grund, warum Kinder und Jugendliche zum DRK kommen, ist ganz unterschiedlich. „Entweder fällt in den Schulen oder Kitas eine Kindeswohlgefährdung auf oder die Eltern bitten direkt um Hilfe, weil sie überfordert sind“, erklärt Müller. Manchmal seien es auch die Jugendlichen selbst, die von zu Hause wegwollen – etwa weil es Probleme mit dem neuen Partner der Mutter gibt. Langfristiges Ziel sei es fast immer, die Kinder zurück zu ihren Familien zu führen. „Viele Bewohner sehen ihre Eltern am Wochenende. Entweder als Tagesbesuch oder sogar mit Übernachtung“, erklärt er.

Corona ändert alles

Das war jedoch in den vergangenen Wochen nicht möglich. Corona hat auch den Alltag in der Wohngruppe verändert – Kontaktsperren und Besuchsverbote haben dazu geführt, dass viele ihre Eltern mehrere Wochen lang nur über Videotelefonie sehen konnten. „Das war eine große Belastung“, sagt der FSJler. „Es war schwierig, das gerade den ganz Kleinen zu erklären. Die verstehen das nicht wirklich“, sagt Müller. Diese Situation sei sehr traurig gewesen – nun seien alle froh, dass es wieder aufwärts geht.

Auch der Alltag der Betreuer habe sich verändert. „Wenn die Kinder sonst in der Schule und der Kita sind, kann man sich um den Haushalt kümmern – Wäsche waschen, Essen kochen, einkaufen“, zählt Müller auf. „Und auf einen Schlag waren alle da. Da mussten wir uns auch erstmal umorganisieren.“

Freundschaftliches Verhältnis

Dem Rövershagener gehen die Schicksale der Kinder und Jugendlichen nahe. „Natürlich muss man da Grenzen ziehen und darf nicht alles mit nach Hause nehmen“, sagt er. „Aber gerade solche Fälle, bei denen klar ist, dass das Kind bei uns groß wird und eine Rückführung in die Familie nicht möglich sein wird, ist das traurig.“ Das sei vor allem oft bei Kindern der Fall, die zu Hause Gewalt erlebt haben. „Nicht alle reden darüber. Vielen merkt man aber auch am Verhalten an, dass etwas in ihnen brodelt – da kommt es dann auch mal zu unkontrollierten Gefühlsausbrüchen“, sagt der Freiwillige, der ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Schützlingen hat. „Das hier ist für mich kein typischer Arbeitsplatz, sondern wie ein zweites Zuhause“, betont er. „Wenn man hier ankommt und die Kinder fröhlich auf einen zugerannt kommen, ist das schön.“

Vom Mechatroniker zum Erzieher

Müller empfiehlt allen, die nach der Schulzeit noch nicht wissen, welcher Beruf zu ihnen passt, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst. „Bevor man eine lange Ausbildung anfängt, ist das eine gute Möglichkeit“, sagt er. „In den Seminaren habe ich viele kennengelernt, die einfach mal in einen sozialen Bereich reinschnuppern wollten.“

Der 22-Jährige fühlt sich in seinem Berufswunsch Erzieher bestätigt. Schon immer habe er sich – auch geprägt durch seinen Großvater – für den pädagogischen Bereich interessiert. „Aber nach dem Schulabschluss hab ich mich erst mal doch dagegen entschieden, weil ich dachte, in dieser Branche verdient man zu wenig. Das hat mich gehemmt“, erklärt der junge Mann, der sich für eine Ausbildung zum Mechatroniker entschied. „Mir war aber schnell klar, dass das nichts ist, was ich für immer machen möchte“, sagt er. „Ich habe dann entschieden, Mechatronik zu studieren und dann im Anschluss den Quereinstieg als Berufsschullehrer zu versuchen.“ Doch nach einem Semester war Schluss. „Mathe liegt mir einfach nicht“, sagt Müller und lacht. „Mein Vater hat mich dann auf die Idee gebracht, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen.“ Eine Entscheidung, mit der er sehr zufrieden ist. „Heute weiß ich, es kommt nicht nur auf die Bezahlung an. Außerdem kann man auch gut davon leben“, sagt er. „Ich werde die Wohngruppe sehr vermissen. Ich komme bestimmt mal auf ein Stück Kuchen vorbei.“

Im August wird Marcel Müller eine Ausbildung zum Erzieher beginnen, später möchte er es noch einmal mit einem Studium im pädagogischen Bereich versuchen.

Von Katharina Ahlers