Maria Richter liebt das entspannte und heimelige Flair der Rostocker Altstadt

Rostock

Der 11.11. ist für Maria Richter ein ganz besonderes Datum. Die Rostockerin ist stolze Inhaberin des Blumenladens „Lieblingsblume – Florale Akzente“ in der Grubenstraße, welcher am 11.11.2021 sein 6-jähriges Jubiläum feiert und mit tollen Rabattangeboten lockt. „Blumen sind was für die Seele. Man zaubert damit immer ein Lächeln ins Gesicht, spendet Freude oder Trost“, sagt sie.

Nicht nur beruflich sondern auch privat ist sie sehr naturverbunden. Die seit fünf Jahren glücklich verheiratete Floristin hat ein eigenes Gehöft mit Schafen und Hühnern. Zusammen mit ihren zwei Kindern unternimmt Maria Richter gerne Ausflüge in der Natur mit ausgedehnten Strand- und Walderkundungstouren.

Am liebsten hält sie sich in Rostocks östlicher Altstadt auf: „Hier herrscht so ein entspanntes Flair und ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Alles ist sehr heimelig, man kennt und grüßt einander und hat dann für den Rest des Tages ein Lächeln im Gesicht“, schwärmt sie.

Von Caroline Bothe