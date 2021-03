Rostock

Ein strahlend schönes Kreuzfahrtschiff über die Weltmeere zu steuern – das ist nichts für Ralf Schmidt. Auch auf einem Tanker oder einem Container-Riesen muss er nicht das Sagen haben. Der Kapitän bevorzugt ein etwas kleineres, dafür aber hochmodernes Schiff mit Heimathafen Rostock: „Und mit dem darf ich in Gebieten unterwegs sein, in der normalerweise keine Schifffahrt stattfindet“, sagt Schmidt.

Der 43-jährige Ostfriese hat das Kommando über die „Maria S. Merian“, das größte Forschungsschiff des Landes. In den kommenden Tagen kehrt die blau-weiße Schönheit erstmals seit Jahren zurück in die Ostsee.

Veränderungen beobachten und beschreiben

Die Namensgeberin des Rostocker Schiffes – Maria Sibylla Merian – lebte im späten 17. Jahrhundert und gilt als Wegbereiterin der modernen Insektenkunde. Sie beschrieb als Erste detailliert die Metamorphose von Schmetterlingen in Wort und Bild. Neues entdecken, Veränderungen beschreiben – genau das ist auch der Auftrag des nach ihr benannten Schiffes.

2006 wurde es in Dienst gestellt. Es gehört dem Land Mecklenburg-Vorpommern, wird vom Bund finanziert und betreut vom Leibniz-Institut für Ostseeseeforschung in Warnemünde (IOW). Dennoch ist die „Maria S. Merian“ ein seltener Gast in der Ostsee: Zuletzt war das IOW-Schiff 2017 in heimatlichen Gewässern unterwegs. „Es gibt immer wieder Einsätze um Südamerika und Afrika sowie in der Mittelmeer-Region, aber unser Haupteinsatzgebiet ist der Nordatlantik“, sagt Kapitän Schmidt. Dafür ist die „Maria S. Merian“ bestens geeignet: Sie kann bis zu 80 Zentimeter dickes Eis brechen und durchfahren.

Mission ins Ostsee-Eis

Genau diese Eigenschaft wird sie auf ihrer bevorstehenden Mission in der Ostsee benötigen: Im Bottnischen Meerbusen zwischen Finnland und Schweden wollen 18 Forscher untersuchen, wie sich der Klimawandel auf die Ostsee auswirken wird. Bekannt ist bereits, dass das Meereis im hohen Norden der Ostsee sich positiv auf das gesamte Binnenmeer auswirkt: Das Eis hat den positiven Effekt, dass es wie ein Belüfter für die tiefen Meeresschichten wirkt. Die Erderwärmung aber könnte diesem Prozess schaden – mit dramatischen Folgen für Flora und Fauna im Meer.

„Wir wollen jetzt diese winterliche Situation in Bottensee und Bottenwiek detailliert untersuchen, um Beobachtungsdaten aufzunehmen, mit denen wir dann unsere Modelle verbessern. Das Ziel ist, mit diesen verbesserten Modellen die Zukunft zu simulieren“, so IOW-Forscher Thomas Neumann.

Von der Vergangenheit lernen

14 Tage waren die 18 Forscher und die 18-köpfige Crew in Hotel-Quarantäne, seit Donnerstag sind sie nun auf dem Weg gen Norden. Auf dem Weg finden die ersten Messungen statt – zum Salzgehalt und der Temperatur in verschiedenen Meerestiefen. Mit akustischen Spezialgeräten wird der Meeresgrund untersucht. In der Ostsee will das Team zudem feste Messstationen „versenken“ und dort ein Jahr lang automatisiert Daten sammeln.

Und es geht sogar noch aufwendiger: Die Geologen an Bord wollen im Bereich der sogenannten „Todeszonen“ der Ostsee – jenen Meeresbereichen, in denen es mehr als 100 Meter dicke Schichten ohne höhere Leben und Sauerstoff gibt – in den Meeresgrund bohren. Bis zu 15 Meter lange Sedimentkerne wollen sie an Bord holen, dort und später auch an Land analysieren. „Diese Sedimentkerne erlauben es uns, 6000 bis 8000 Jahre zurück in die Vergangenheit zu blicken“, so IOW-Meeresgeologe Matthias Moros. Gab es die Todeszonen beispielsweise schon in der sogenannten „Kleinen Eiszeit“? Wurden in kälteren Epochen diese Bereiche der Ostsee besser „belüftet“? Und welche Strömungen gab es dereinst?

Im hohen Norden angekommen, sollen auch Bohrproben aus dem Eis genommen werden: „An ihnen werden später Salz- und Nährstoffgehalte ermittelt. Dann werden wir auch nachschauen, ob wir dort Mikroplastik finden“, erklärt Ralph Schneider vom Zentrum für Meereswissenschaften „Kiel Marine Science“. Besonders spannend sind kleine Hohlräume im Eis, die besonders salzhaltiges Wasser enthalten: Welchen Effekt hat dieses sogenannte „brine“ auf die Belüftung und das Leben im Meer?

Ausgestattet für alle Missionen

Kapitän Schmidt spricht gerne von „Plattform“, wenn er sein Schiff meint: „Sie ist einfach nicht zu vergleichen mit den meisten anderen seegehenden Schiffen.“ Klar, Kabinen und eine Kombüse dürfen auch auf der knapp 95 Meter langen „Maria S. Merian“ nicht fehlen. Sogar eine Sauna, einen Fitnessraum und eine Bar gibt es – aber eben noch viel mehr: Auf dem Deck ist Platz für 18 Standardcontainer – für mobile Labore, Lagerräume. Alles, was die Mission gerade benötigt.

Es gibt ein Chemielabor, ein Trockenlabor, Kühl- und Gefrierräume für Proben, ein eigenes Datennetzwerk mit Anbindung an die Institute in der Heimat und allein vier verschiedene wissenschaftliche Echolote am Rumpf. Mit einer Glasfaserkabel-Winde können Messgeräte in fast 7500 Meter tiefes Wasser hinabgelassen werden. Mehrere Kräne können Fracht oder Geräte an Bord hieven – oder ins Meer absenken. Das Schiff fährt ausschließlich mit schwefelarmem Dieselkraftstoff, hat für sein umweltfreundliches Design sogar den „Blauen Engel“ erhalten.

Seit Indienststellung war Rostocks größtes Forschungsschiff bereits 3436 Tage auf See und hat rechnerisch 25-mal die Erde umrundet. Der „Tacho“ der „Maria S. Merian“ – so es einen gäbe – käme bereits auf stolze 1,18 Millionen Kilometer. 17 269-mal stoppte das Schiff irgendwo auf dem Meer, um dort zu forschen. 3108 Wissenschaftler waren bereits an Bord – ein knappes Viertel davon stammte aus Forschungseinrichtungen außerhalb Deutschlands.

Das erlebt kein Handelskapitän

Kapitän auf einem Forschungsschiff – ja, das sei etwas Besonderes. „Eine einzigartige Herausforderung in der Seefahrt“, sagt „Master“ Ralf Schmidt. Auch das nautische Personal habe immer wieder Aufgabe und Manöver zu bewältigen, die ein Kapitän in der Handels- oder Passagierschifffahrt so wohl nie erleben darf.

„Es ist eine überaus lohnenswerte Aufgabe, gemeinsam mit den unterschiedlichsten Forschergruppen aus und in aller Welt daran beteiligt zu sein, unser Wissen über die Weltmeere wie auch die Atmosphäre ein Stück weit zu erweitern und der Menschheit zur Verfügung zu stellen“, sagt Schmidt.

Von Andreas Meyer