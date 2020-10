Marina Bramow: Hier hat Rostocks jüngste Hafenmeisterin das Sagen

Rostock

Katharina Weidlich wollte schon immer Meer – und das hat sie jetzt auch. Als Hafenmeisterin der Marina Bramow kann die Rostockerin aus ihrem Büro direkt aufs Wasser schauen. „Es ist nicht nur eine traumhafte Aussicht, sondern auch ein Traumjob“, sagt die junge Frau mit hörbarem Stolz in der Stimme.

Als echtes Kind der Küste ging es für Katharina Weidlich schon früh hinaus aufs Wasser. „Mein Papa hat mich immer mitgenommen zum Segeln“, erinnert sich die 28-Jährige. Gelernt hätte sie dann aber doch erst einmal an Land. „Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau wusste ich, dass mir die reine Büroarbeit zu stupide ist“, so die Hansestädterin. Mit ihrem nächsten Arbeitgeber, der Kranbau-Firma Liebherr, rückte sie deshalb schon wieder etwas näher in Richtung Kaikante vor. Als sich dann die Chance für die Stelle als Marina-Chefin ergab, griff Katharina Weidlich direkt zu.

„Das Vorstellungsgespräch hat vier Stunden gedauert“, erinnert sie sich schmunzelnd. Immerhin ging es mit dem Chef des Unternehmens SAB, zu dem die Marina gehört, direkt zu den Liegeplätzen am Bootssteg, um sich alles aus nächster Nähe anzuschauen.

Ihr Papa hat der jungen Frau zudem nicht nur die Liebe zum Wasser vererbt: „Durch ihn und das Segeln kannte ich auch schon viele der Partner, mit denen ich jetzt hier in meinem Beruf zusammenarbeite, zum Beispiel Segel- oder Bootsmacher“, sagt die junge Hafenmeisterin.

Mittlerweile wisse sie natürlich auch, wem die Boote gehören, auf die sie ein wachsames Auge hat. „Wir haben hier alles vertreten, vom Fünf-Meter-Segel- oder -Motorboot bis zur 24-Meter-Yacht – manche davon sind größer als meine Wohnung“, sagt sie schmunzelnd. Die Eigner stammen dabei nicht nur aus der Region, sondern aus ganz Deutschland, zum Teil sogar aus dem Ausland. Das sei vor allem bei der Corona-Krise ein Problem gewesen. „Da klingelte das Telefon deutlich mehr als sonst und alle wollten wissen, wie sie zu ihren Booten kommen“, so Weidlich.

Ein Teil der Besitzer hätte sich wegen des Hin und Her bei den Verordnungen in diesem Jahr sogar entschieden, die Yachten gleich ganz in der Halle zu lassen. „Das spart zumindest die Kosten für das Kärchern, den Frostschutz und den Antifouling-Anstrich … All diese Investitionen machen wenig Sinn, wenn man dann nur einen Monat aufs Wasser kann.“

Catherina Weidlich verwaltet die Marina Bramow als Hafenkapitänin. Quelle: OVE ARSCHOLL

Einwintern ist logistische Meisterleistung

Im Sommer gibt es für die Hafenmeisterin viel zu tun, unter anderem mit der Vermietung der Liegeplätze und der Abrechnung. Die Marina in Bramow, die es seit 13 Jahren gibt, sei privaten Bootsbesitzern vorbehalten und fast immer ausgebucht. „Wobei wir für Gäste natürlich immer noch einen Platz finden“, erklärt Weidlich. Außerdem gelte es, darauf zu achten, dass alle Eigner sich an die Regeln vor Ort halten, die unter anderem dadurch etwas strenger sind, weil die Marina auf einem Betriebsgelände liegt.

Besonders spannend sei ihre Aufgabe auch jetzt im Herbst, wenn das sogenannte Einwintern ansteht und die Boote aus dem Wasser in die Hallen kommen. „Die Eigner müssen sagen, wann sie in die Halle und wann wieder raus wollen. Daraus entsteht dann ein Plan und so wird die Halle auch gefüllt – das ist wie Tetris mit Yachten“, beschreibt Weidlich die Aufgaben, die für sie und ihr Team in den kommenden Wochen anstehen. Einmal in der Halle, gebe es dann keine Möglichkeit mehr für Spontanität – raus geht es im Frühjahr nur in der festgelegten Reihenfolge.

Mit dem Boot übers Wasser zur Arbeit

Um an der Kaikante alles im Blick zu haben, ist Katharina Weidlich sogar umgezogen – ans Gehlsdorfer Ufer. „So kann ich auch nach Feierabend sehen, wenn jemand anlegt“, sagt sie augenzwinkernd. Schade sei, dass in diesem Jahr die Hanse Sail ausfiel, die sie von beiden Uferseiten aus hätte beobachten können. „Dafür besorge ich mir nächstes Jahr ein Boot und kann dann übers Wasser zur Arbeit statt mit dem Auto außen rum“, erzählt die sympathische Hafenmeisterin. Und wenn sie dann doch mal nicht vor Ort ist, gibt es noch einen tierischen Kollegen, der sie unterstützt: einen Schwan, der sich auf dem Bootssteg in Bramow offensichtlich sehr wohl fühlt.

Von Claudia Labude-Gericke