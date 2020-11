Rostock

Die Marine bekommt einen neuen Chef: Wie Sprecher Johannes Dumrese auf OZ-Anfrage bestätigte, ernannte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) den Konteradmiral Kay-Achim Schönbach zum Nachfolger von Marine-Inspekteur Andreas Krause (64), der im März in den Ruhestand geht. Vizeadmiral Krause hatte 2014 den ranghöchsten Dienstposten bei den Wasserstreitkräften angetreten.

Mit dem neuen Mann an der Spitze wird auch ein neuer Kurs in der Rostocker Marinezentrale erwartet. Der 55-jährige gebürtige Hesse soll, anders als Krause, für einen eher konservativ ausgerichteten Teil innerhalb der Marine stehen. 16 Monate lang leitete Schönbach die Marineschule in Flensburg-Mürwik. In seiner Abschiedsrede dort bekannte er sich vor zwei Jahren zu „mehr Forderungscharakter und weniger Kuschelkurs“ im Rahmen der Grundausbildung. In einer offiziellen Mitteilung nannte die Marine damals „Tradition, Strenge, Kampf“ als sein persönliches Motto.

Wieder ein Pädagoge

Zurzeit ist Schönbach als stellvertretender Abteilungsleiter im Verteidigungsministerium tätig, zuständig für Strategie und Einsatz. Im Laufe seiner Karriere befehligte er bei der Anti-Terror-Mission „Enduring Freedom“ als Kommandant die Fregatte „ Mecklenburg-Vorpommern“ wie auch bei der EU-Antipiraten-Mission „Atalanta“. Wie sein designierter Vorgänger Krause ist Schönbach neben seiner militärischen Ausbildung studierter Pädagoge.

Vizeadmiral Andreas Krause wechselt im März nach sechseinhalb Jahren als Marine-Inspekteur in den Ruhestand. Quelle: Frank Söllner

„Die Nachricht vom Wechsel ist in Rostock positiv aufgenommen worden“, sagt ein ranghoher Offizier. Offiziell äußert sich die Marine nicht. Personalangelegenheiten würden nicht kommentiert, heißt es in der Pressestelle. Sprecher Dumrese äußert sich auch nicht zu einem Bericht des in der Regel gut informierten Blogs „Augen geradeaus“, laut dem ursprünglich eine andere Variante für Krauses Nachfolge im Gespräch war.

Neuer Chef, alte Probleme

Demnach soll es Überlegungen im Verteidigungsministerium gegeben haben, Krauses Stellvertreter Rainer Brinckmann, Befehlshaber der Flotte, vorübergehend zum neuen Chef der insgesamt 17 000 Marinesoldaten zu berufen – und die endgültige Entscheidung auf die Zeit nach der Bundestagswahl zu verschieben. Brinckmann erreicht Anfang 2023 das für Admiräle übliche Pensionsalter von 65 Jahren.

Der neue Chef am Rostocker Marine-Hauptsitz wird sich im Großen und Ganzen denselben Problemen widmen müssen wie sein Vorgänger, erklärt Marco Thiele, Vorsitzender Marine beim Deutschen Bundeswehrverband. Er betont, dass das keine Kritik an Krause sein soll. Als größter Bremsklotz gilt laut Thiele das Koblenzer Beschaffungsamt. „Wenn an einem Schiff auf der Werft etwas gemacht werden muss, geht die Anfrage erst mal per E-Mail nach Koblenz, wo sie auf einem Schreibtisch liegen bleibt“, sagt Thiele.

Einsätze kaum planbar

Weil die Instandhaltung nicht als Schlüsseltechnologie eingestuft sei, müssten Werftaufträge in einem komplizierten Verfahren europaweit ausgeschrieben werden, so der Bundeswehrverband. Das verzögere den gesamten Ablauf, Auslandseinsätze seien kaum noch planbar. Für die Marinesoldatinnen und -soldaten führe das mitunter zu hohen Belastungen, weil sie oft nicht wüssten, wann sie nach einem sechsmonatigen Auslandseinsatz wieder nach Hause kommen.

Warum heißt es Konteradmiral? Die Bezeichnung Konteradmiral ist die deutsche Entsprechung des französischen Contre-amiral. Der Admiral als Befehlshaber einer Flotte fuhr in der Regel in der Mitte des Verbandes. Sein erster Stellvertreter, der Vizeadmiral, unterstützte ihn an der Spitze des Verbandes, während ihm am Ende ein Konteradmiral zur Seite stand. Wenn der Verband gegen (frz.: contre) die ursprüngliche Richtung operierte, befand sich der Konteradmiral an der Spitze. Bei den US-Seestreitkräften wird der Rang analog als rear admiral bezeichnet, abgeleitet von seiner rückwärtigen Position am Ende (englisch: rear) der Flotte.

Die externe Vergabe über Koblenz ist Ergebnis einer Reform von 2012 unter dem damaligen Verteidigungsminister Lothar de Maizière ( CDU). Mit der Verlust der Selbstständigkeit bei der Instandhaltung sei die Marine „enteiert“ worden, sagen Kritiker. Inzwischen sind kleinere Teile der Reform wieder zurückgenommen worden.

Von Gerald Kleine Wördemann