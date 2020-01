Rostock-Hohe Düne

„So viel Geld haben wir zuvor noch nicht gesammelt“, sagt Oberstabsbootsmann Frank Graetz (59). Im Dezember hat die Marine wieder traditionell einen Glühweinstand am Alten Strom in Warnemünde betrieben. Gegen eine freiwillige Spende haben sich viele Anwohner und Besucher des Ostseebades das winterliche Getränk schmecken lassen. Sechs karitative Organisationen profitieren dadurch nun von jeweils 1500 Euro.

Fast drei Wochen lang haben sich 50 Soldaten vom Stützpunkt in Rostock-Hohe Düne im Schichtwechsel um den Ausschank von Glühwein gekümmert. „Mittlerweile wissen viele Anwohner schon von dem Stand und kommen jedes Jahr wieder. Wir haben mittlerweile richtig Stammkundschaft“, sagt Frank Graetz begeistert. Der Oberstabsbootsmann erinnert sich besonders an einen Spender: „Ein älterer Herr hatte eine ganze Schatulle mit all seinem Kleingeld vorbeigebracht.“

Bis zum 15. Dezember bietet die Marine an der Drehbrücke am Alten Strom Glühwein an. Die Einnahmen werden für lokal wohltätige Zwecke gespendet. Quelle: Moritz Naumann

9000 Euro für sechs karitative Organisationen

Insgesamt haben die blauen Jungs und Mädels rund 9000 Euro eingenommen. Über diesen Erlös freuen sich nun sechs Einrichtungen der Region – das Kinder Palliativ-Team „Mike Möwenherz“, die Sozialstation der Caritas, die Rostocker Kolping Initiative, der Schulverein Utkiek, der Verein Wohltat e.V. und der Verein zur Förderung krebskranker Kinder.

„Ich finde das Engagement großartig. Wir haben bereits mit Soldaten der Luftwaffe aus Rostock-Laage solch positive Erfahrungen gemacht. Dass wir nun auch noch von Soldaten der Rostocker Marine unterstützt werden, ist unglaublich. Denn wir können jeden Cent gut gebrauchen“, sagt Silke Strümper vom Verein zur Förderung krebskranker Kinder.

Marine engagiert sich für die Region

Sie weiß auch schon genau, wofür die 1500 Euro investiert werden sollen: „Wir wollen das Außengelände unserer Einrichtung endlich vollenden – mit Blumen, Sträuchern und Ranken.“ Die schlussendliche Spendensumme übertrifft die des letzten Jahres um ganze 1000 Euro. Und auch für das nächste Jahr sieht man noch Luft nach oben. „Wir hatten Glück mit dem Wetter, aber ich glaube, wenn im nächsten Jahr auch die S-Bahn wieder bis zum Bahnhof fährt, haben wir noch mehr Laufkundschaft und vielleicht sogar den ein oder anderen Taler mehr für den guten Zweck“, sagt Frank Graetz.

Neben dem Glühweinstand engagiert sich das Marinestützpunktkommando Warnemünde vielfältig in der Region. So gibt es am Mittwoch bereits die nächste Spendenübergabe – im Rahmen des Adventskonzertes vom 11. Dezember in der evangelisch-lutherischen Kirche in Warnemünde, in dem das Marinekommando den Chor gestellt hatte, kam eine Gesamtspendensumme von 4850 Euro zusammen, die dem Förderverein des Jugendschiffs „Likedeeler“ e.V., dem Hanse Sail Verein zur Förderung traditioneller Schifffahrt, der Warnemünder Kantorei Freundeskreis der Kirchenmusik in Warnemünde e.V. und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) zugutekommen.

Partnerschaften mit anderen Städten

Darüber hinaus pflegt das 1. Korvettengeschwader Partnerschaften mit den Städten, nach denen die jeweiligen Korvetten benannt sind – mit Braunschweig, Magdeburg, Erfurt, Oldenburg und Ludwigshafen am Rhein. Dort unterstützt die Marine Kitas und unterschiedliche karitative Zwecke. Außerdem pflegt das Marinestützpunktkommando eine Patenschaft mit der Stadt Ingolstadt. Auch dort haben Rostocker Soldaten im Dezember mit einem Glühweinstand Geld für den guten Zweck gesammelt. Die erhaltene Spendensumme von über 3000 Euro geht an zwei dortige regionale karitative Initiativen.

Lesen Sie auch:

Von Moritz Naumann