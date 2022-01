Rostock

Nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt mit Russland muss Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach seinen Posten als Chef der deutschen Marine räumen. Damit verliert auch das Marine-Hauptquartier in Rostock seinen Kommandeur. Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG antwortete Schönbach am Sonntag, er bitte um Verständnis, dass er sich vor seinem anberaumten Rapport in Berlin am Montag nicht äußern wolle.

Am Stützpunkt Hohe Düne sind die Korvetten der Marine stationiert. Schönbach hatte sich zuletzt im OZ-Interview dafür ausgesprochen, deren Anzahl auf 15 zu erhöhen, um stets ausreichend Boote für die steigenden Einsatzanforderungen zur Verfügung zu haben. Derzeit wird das Geschwader von fünf auf zehn Korvetten aufgerüstet. Wie Schönbachs Nachfolger Jan Kaack zu dieser Frage steht, ist unbekannt.

Schönbach hatte bei einem Besuch in Indien gesagt, die von Russland annektierte Halbinsel Krim sei für die Ukraine verloren – ein Widerspruch zur offiziellen deutschen sowie zur völkerrechtlichen Position, wonach die Krim weiterhin zur Ukraine gehört. Zudem hatte Schönbach gemeint, es sei „Unsinn“, dass Russland sich weitere Teile der Ukraine einverleiben wolle. Das christlich geprägte Russland könne vielmehr ein strategischer Partner in der Auseinandersetzung mit China sein.

Schon kurz nach seinem Amtsantritt in Rostock hatte Schönbach im Juni 2021 im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel gesagt: „Das russische Verhalten und die russischen Streitkräfte sind bedrohlich. Die noch größere Bedrohung, die ich sehe, ist China.“

Von Axel Büssem