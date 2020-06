Marineoffizier in Rostock : „In jeder Uniform steckt auch ein Mensch“

Rostock

Als Martin Paul Lösche 1997 an einem Truppenbesuch bei den Gebirgsjägern teilnimmt – einer Art Tag der offenen Tür bei der Bundeswehr – ist es um ihn geschehen. Die verschiedenen Aufgabenbereiche der Streitkräfte und der Zusammenhalt innerhalb der Truppe faszinieren den damals 17-Jährigen so sehr, dass er seinen ursprünglichen Wunsch ein Theologiestudium zu absolvieren an den Nagel hängt und sich direkt bei der Deutschen Marine bewirbt. „Ich war froh, als ich kurz darauf die Zusage bekommen habe“, erinnert sich der gebürtige Erfurter.

Mittlerweile ist er seit über 20 Jahren im Dienst. Von seinem Büro aus kann Lösche einen Großteil des Stützpunktes in Hohe Düne überblicken. Hier ist er für sämtliche Personalangelegenheiten zuständig und steht dahingehend dem Kommandeur beratend zur Seite. „Eine meiner Aufgaben ist es sicherzustellen, dass stets genügend Soldaten zur Verfügung stehen“, erklärt der Marineoffizier. „Dazu gehört auch der administrative Arbeitsbereich für das Geschwader.“

Anzeige

Prägende Auslandseinsätze

Die Bilder auf seinem Fensterbrett erinnern an die zahlreichen Auslandseinsätze, die Lösche im Verlauf seiner Karriere bereits gemeistert hat. Besonders prägend sei sein Aufenthalt in Kabul gewesen. Insgesamt fünf Monate verbrachte er in der Hauptstadt Afghanistans. „Diese Zeit werde ich niemals vergessen“, verrät der 40-Jährige und deutet auf ein eingerahmtes Foto.

Weitere OZ+ Artikel

Als einer von zwei Marinesoldaten unter mehr als 100 deutschen Heeressoldaten nahm er 2016 an der Mission „Resolute Support“ teil. Ein Nato-Einsatz, der für die Sicherheit im Land sorgen soll. „Zu sehen, wie schlecht es den Menschen dort zum Teil geht, hat meine Sichtweise auf vieles geändert. Dadurch ist mir erst richtig bewusst geworden, wie gut wir es hier eigentlich haben.“

Noch ereignisreicher sei der Auslandseinsatz gewesen, an dem Lösche ein Jahr später mitgewirkt hat. Als Personaloffizier war er mehrere Monate Teil einer EU-Mission auf Mali. Nicht nur das Klima brachte ihn dort ins Schwitzen. Noch während seines Aufenthaltes ereignete sich sowohl ein schwerer Anschlag, bei dem ein portugiesischer Kamerad ums Leben kam, als auch ein Hubschrauberabsturz. „Dort herrschten völlig andere Rahmenbedingungen, als man es von anderen Orten kannte. Das war eine emotionale Erfahrung. Der Zusammenhalt der multinationalen Truppen war bemerkenswert.“

Familie ist unterstützende Kraft

Wenngleich Lösche es genießt neue Kulturen und Menschen kennenlernen zu können, so ist er froh, dass er zumindest die meiste Zeit des Jahres in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort arbeiten kann. „Es ist schön, wenn man Frau und Kind täglich zu Gesicht bekommt. Das ist in diesem Beruf nicht selbstverständlich“, betont der Kapitänleutnant. Längere Auslandsaufenthalte spricht er vorher stets mit seinen Liebsten ab. „Das ist mir wichtig, denn die Last der Abwesenheit trägt die Familie zu Hause und nicht der Soldat im Einsatz.“

Schon in wenigen Monaten geht es für ihn zurück nach Mali. Vor allem seiner achtjährigen Tochter falle der Abschied stets schwer. „Ihr erkläre ich dann immer, dass Papa helfen geht. Das ist für sie greifbarer.“

In jeder Uniform steckt auch ein Mensch

Obwohl Lösche eine Ausbildung zum Bootsmann durchlaufen ist, sei ihm vergönnt geblieben zur See zu fahren. „Das ist schon ein bisschen schade, weil ich aus genau diesem Grund zur Marine gekommen bin.“ Dafür aber gehört der Wahlmecklenburger zu den wenigen Marinesoldaten, die zwischen Heeressoldaten im Einsatz sind. „Das gibt es tatsächlich nicht so oft.“ Wenn ihn doch einmal die Sehnsucht nach dem Meer packt, hat er am Standort Hohe Düne zumindest die Möglichkeit mit den Besatzungen hinauszufahren. „Das ist für mich meist die perfekte Gelegenheit, um mit den Einheiten über persönliche Belange zu sprechen“, berichtet er. „In jeder Uniform steckt zwar ein Soldat. Aber: In jeder Uniform steckt eben auch ein Mensch und das dürfen wir unter keinen Umständen vergessen.“

Lesen Sie auch:

Von Susanne Gidzinski