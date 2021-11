Rostock

Mario Barth wird am Donnerstag nicht, wie geplant, in Rostock auftreten. Das teilte die Stadthalle am Mittwoch auf ihrer Website mit, und gibt gleich den voraussichtlichen neuen Termin bekannt – den 5. April 2022. Außerdem: „Die gekauften Karten behalten automatisch ihre Gültigkeit für den neuen Termin.“ Die Verschiebung sei bedingt durch die neuen Corona-Schutzmaßnahmen, die die Landesregierung am Dienstagabend beschlossen habe. Aktuell befindet sich das Land in der Warnstufe orange auf der landeseigenen Corona-Ampel. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt damit 2Gplus. Das heißt, Zutritt haben nur Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen tagesaktuellen Negativtest.

Sein erstes Bühnenprogramm „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ war vor 20 Jahren von etwa 150 000 Zuschauern gesehen worden, und wurde seitdem immer wieder vom Publikum gewünscht. Daher entschied sich der Comedian, mit in diesem Herbst mit einer Neuauflage des Programms auf Tour zu gehen.

Von OZ