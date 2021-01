Marketing und Nutzung: Rostocker Uni beschäftigt sich mit Zukunft der Friedhöfe

Wismar/ Kühlungsborn

Steigendes Interesse an alternativen Bestattungsformen, immer größere Freiflächen und Finanzierungsprobleme – die Friedhofsverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor neuen Herausforderungen. In einer Studie hat sich ein Team um Prof. Dr. Thomas Klie von der Universität Rostock mit der Sicherung der Zukunftsfähigkeit kirchlicher Friedhöfe beschäftigt. In Kühlungsborn, Wismar und Krakow am See setzt man sich bereits mit neuen Ideen zur Friedhofsnutzung auseinander. Dabei geht es auch ums Marketing.

Wenn man mit Friedhofsverwalter Udo Niemann über den Alten Friedhof in Kühlungsborn geht, wird Lokalgeschichte deutlich. Anfang des 20. Jahrhunderts nahm der Bedarf an Grabstätten stark zu, erzählt er, parallel zum raschen Anstieg der Bevölkerungszahl: Der Bädertourismus entwickelte sich, und 1938 entstand aus den kleineren Dörfern Kühlungsborn. Nach dem Krieg gründete die Stadt einen neuen Friedhof an der Doberaner Straße. Doch inzwischen nimmt der Bedarf stark ab, immer mehr Grabflächen werden frei.

Anzeige

Die Gemeinde ist auf die geänderten Bestattungswünsche eingegangen und bietet inzwischen das ganze Spektrum moderner pflegeleichter Bestattungsformen an, zum Beispiel Urnen- und Rasengräbern. Im Trend liege auch die Seebestattung.

Marketing ja, Eventkultur nein

Der Pastor der St.-Johannis-Gemeinde, Matthias Borchert, stimmt den Ergebnissen der kürzlichen Rostocker Friedhofsstudie in vielen Punkten zu. „Wir müssten noch mehr Werbung machen“, meint er. Der Friedhof ist zwar unter anderem auf der Webseite der Kirchengemeinde vertreten, aber es sei sicher sinnvoll, das noch auszuweiten, zum Beispiel mit einem Flyer und weiterer Öffentlichkeitsarbeit. Neben dem Marketing sieht Borchert auch Potenzial in der Gestaltung des Friedhofs: „Das ist ja ein über Jahrhunderte gewachsener Friedhof“, meint er. Auf Flächen, die durch Stilllegung von Gräbern frei werden, könne man zum Beispiel passende Kunst präsentieren.

Matthias Borchert, Pastor St.-Johannis-Gemeinde Kühlungsborn: „Wir müssten noch mehr Werbung machen.“ Quelle: Sabine Hügelland

Allerdings sei das Gelände des Friedhofs insgesamt recht klein. Und der Pastor möchte auch eine deutliche Grenze ziehen: Für „Events“ sei ein Friedhof meist nicht der passende Ort. Man müsse da auch auf die Hinterbliebenen Rücksicht nehmen. Zum Beispiel sei ein Plan, am Neuen Friedhof an der Stelle aufgelassener Gräber Parkplätze anzubieten, auf Widerstand Betroffener gestoßen, die das pietätlos fanden. „Ein Friedhof wird eben immer ein ganz besonderer Ort bleiben“, erklärt Borchert.

Friedhofskultur ist Kulturgut

Grit Schaller-Uhl, Leiterin der Wismarer Friedhofsverwaltung, weist darauf hin, dass im März 2020 die Friedhofskultur in Deutschland von der Unesco als immaterielles Kulturgut anerkannt wurde. Ein wichtiges Thema also, und sie bestätigt: „Die Beobachtungen in der Rostocker Uni-Studie treffen auch für unseren städtischen Friedhof überwiegend zu.“ So zum Beispiel beim Trend zu pflegeleichten Bestattungsformen, die entsprechend in Wismar schon seit Jahren immer stärker nachgefragt und angeboten werden.

Grit Schaller-Uhl, Friedhofsverwaltung Wismar: „Die Beobachtungen in der Rostocker Uni-Studie treffen auch für unseren städtischen Friedhof überwiegend zu.“ Quelle: Norbert Wiaterek

Derzeit gibt es laut Schaller-Uhl drei unterschiedliche pflegefreie Grabmodelle für Erdbestattungen und fünf für Urnenbeisetzungen. Für stillgeborene Kinder ist eine pflegefreie Gemeinschaftsanlage vorhanden. Für Grabnutzer herkömmlicher Gräber besteht auch die Möglichkeit, individuelle Dauergrabpflegeverträge mit Friedhofsgärtnereien abzuschließen. Der wirtschaftliche Aspekt sei wichtig: „ Friedhöfe kosten Geld: für die Unterhaltung von Gebäuden, Wegen, Bäumen, Vegetationsflächen, Ausstattung und Technik, der Wasserversorgung, Abfallentsorgung sowie für das notwendige Personal.“

Friedhof für Spaziergänge genutzt

Schaller-Uhl beobachtet, dass Friedhöfe schon jetzt sehr oft auch zum Spazieren, Durchqueren, Verweilen und für Naturbeobachtungen genutzt werden. Sie erklärt: „Für Wismar ist ein Friedhofsentwicklungskonzept in Arbeit, in dem Bereiche definiert werden sollen: für Beerdigungen und Trauer einerseits, und andererseits für Erholung, Kultur- und Naturerlebnisse, Veranstaltungen, leise Bewegung wie Joggen oder Walken, und auch für soziale Treffpunkte.“ Die Friedhofsverwalterin meint, durch kulturelle Angebote könnten Friedhöfe als besondere Orte besser in das öffentliche Bewusstsein gelangen. Hierfür sind jedoch auch ehrenamtliche Organisatoren und Veranstalter nötig.

Sie hat auch erfahren: „Es ist sehr hilfreich und empfehlenswert, sich hierzu mit Fachverbänden und anderen Friedhofsverwaltungen auszutauschen.“ In Wismar wirkt seit 2014 der Friedhofsförderverein, der viele verschiedene Veranstaltungen organisiert und durchführt. Der Wismarer Friedhof plant auch eine kleine Marketing-Kampagne, in der auf Postkarten und weiteren Artikeln die Vielfalt des Friedhofs beworben werden soll. Die Zusammenarbeit von Friedhofsförderverein und Friedhofsverwaltung sei sehr gut, so Schaller-Uhl: „Nur gemeinsam kann eine gute Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden."

Denkanstöße durch Studie

In der Kirchengemeinde Krakow am See hat man ebenfalls schon seit Jahren einen Wandel der Bestattungskultur festgestellt und in der Gemeinde immer wieder diskutiert. Der Krakower Friedhof wurde auch in die Rostocker Studie aufgenommen. Dazu meint Matthias Hahn, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates: „Die Friedhofsstudie der Uni Rostock beinhaltet interessante Erkenntnisse und Denkanstöße. Allerdings sind wir mit der Auswertung noch nicht so weit, dass wir heute schon sagen könnten, was wir auf dem Friedhof unserer Kirchengemeinde in Krakow am See konkret umsetzen werden beziehungsweise umsetzen können.“ Es ist trotz aller Trends eben doch kein Thema für den schnellen Wandel, sondern hier muss man vieles berücksichtigen und Jahrzehnte vorausdenken.

Von Henrietta Hartl