Markgrafenheide

Ein 34-Jähriger ist Sonnabendnacht auf der Warnemünder Straße in Markgrafenheide bei Rostock tödlich verunglückt. Ein entgegenkommendes Fahrzeug hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren und ist frontal in den Mercedes des Verstorbenen hineingefahren. Der Unfallverursacher war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille.

Der Tatverdächtige war mit zwei weiteren Insassen unterwegs. Sie versuchten nach dem Unfall vom Tatort zu flüchten, wurden von der Polizei aber aufgespürt. Der 34-jährige Mercedesfahrer wurde durch die Kollision in seinem Auto eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort.

An beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einer geschätzten Schadenshöhe von 18 000 Euro.

