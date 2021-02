Markgrafenheide

Wer verbringt freiwillig bei Minusgraden bis zu zwölf Stunden in die Dunkelheit der Nacht hinein am Strand? Brandungsangler! Abgehärtete Typen, die ihre Ruten auswerfen und auf den großen Fang warten.

„Langweilig wird das nicht“

Ausstaffiert mit heißem Kaffee, Tee und Glühwein, dicken Thermoklamotten und einem windgeschützten Shelter-Zelt harren Ralf Lübcke und sein Kumpel Thomas Schimpf an den Stränden der Ostseeküste aus. Meistens am Wochenende trotzen die harten Jungs der klirrenden Kälte am Meer und freuen sich über leicht auflandigen Wind, der die Fische Richtung Ufer treibt. Die steife Brise macht die ganze Angelegenheit aber umso frostiger. Doch den Männern wird nicht kalt, das nennt man dann wohl Abhärtung. „Wir sind an der frischen Luft, treffen andere Angler. Langweilig wird das nicht“, erklärt Ralf Lübcke.

Die Angler sind seit Jahrzehnten befreundet und trotzen gemeinsam der Kälte. Quelle: Martin Börner

„Mit einem Glühweinchen oder Tee ist das schön entspannend. Es gibt auch immer wieder Urlauber, die vorbeikommen und schnacken wollen.“ Trotzdem freut sich der passionierte Angler, wenn die Rute zuckt. „Momentan sind meistens Dorsche oder Flunder am Haken.“ Und die Ehefrauen haben auch was davon, denn er bereitet den Fisch selbst zu Hause zu. „Dann gibt es Dorsch im Gemüsebett oder Scholle gebraten oder geräuchert. Geräucherte Scholle ist was Tolles“, freut sich der beharrliche Brandungsangler.

Bis zu 130 Meter weit wirft der Brandungsangler seine Rute aus. Quelle: Martin Börner

Glück haben die harten Kerle Lübcke und sein Freund Thomas Schimpf nicht nur beim Angeln, sondern auch mit ihren Frauen, die ihre Männer über Stunden am Wochenende entbehren müssen. „Unsere Frauen haben Verständnis für unser Hobby. Wir machen auch alle zusammen Urlaub. Das ist das Schöne, dass sich alle untereinander verstehen.“ Sein Angelfreund und er kennen sich seit Ewigkeiten, mit etwa zwölf Jahren haben beide mit dem Angeln angefangen, und die Leidenschaft hat sie bis heute nicht losgelassen. Und ganz wichtig bei der Besinnlichkeit mit Butt, Barsch und Brise: „Es gibt kein Handy und kein Buch.“ Der Blick auf die Weiten des Meeres ist Berauschung genug.

Blauer Himmel, weites Meer und himmlische Ruhe Quelle: Martin Börner

Das Schöne: Man weiß nie, was an der Angel hängt

Auch Mario Voigt vom Landesangelverband MV ist vom Brandungsangeln begeistert und weiß genau, was dabei Besonderes zu beachten ist. „Unsere einheimischen Brandungsangler benutzen große Ruten zwischen 3,90 und 4,50 Metern. Manche haben das Auswerfen perfektioniert wie Spitzensportler und schaffen bis zu 200 Meter weit. Dünne Schnüre sind wichtig, damit sie weit fliegen können.“ Was ist die Faszination beim Brandungsangeln? „Man weiß nie, was an der Angel hängt – mal Klischen, Seezungen, wenn man Glück hat, Steinbutt oder Aal und hin und wieder auch ein Barsch.

Als beste Zeit zum Brandungsangeln empfiehlt Voigt den Spätsommer, Herbst und Frühwinter. Je kälter es ist, herrscht eher Saure-Gurken-Zeit, weil es auch den Fischen im flachen Wasser zu kalt ist.“ Geangelt wird am besten mit Naturködern wie Wattwürmern, Tauwürmern, Krebsen oder Garnelen.“ Auch eine große Spule ist unabdingbar. „Der Spulenkopf muss groß sein, damit die Reibung klein ist und es beim Einholen schnell geht. Wenn ein Dorsch merkt, dass er rangezogen wird, versteckt er sich sonst hinter einem Stein, und dann wird es für den Angler schwer.“

