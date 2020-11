Markgrafenheide

Die Kinder der Kita Dünennest freuen sich, denn die Stadt hat die Gefahrenlage rund um die vor allem im Sommer viel befahrene Straße zwischen dem Fähranleger Hohe Düne und Markgrafenheide erkannt und gehandelt. Für knappe 100 000 Euro wurde direkt vor der Einrichtung des Institutes Lernen und Leben (ILL) eine Ampelanlage errichtet.

Es sei ein vorbildliches Zusammenspiel zwischen der Polizei, der Verkehrsbehörde und dem Tiefbauamt, welches nun in der Errichtung der Ampel in Hohe Düne geführt hat, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamtes. Denn in mehreren verdeckten und öffentlichen Messungen wurde festgestellt, dass auf der Straße, an der sich die Kita Dünennest befindet, die bislang geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h nicht eingehalten wurde.

Mit 105 km/h in die 30er-Zone

„Wir konnten feststellen, dass 50 Prozent der Fahrzeuge sich in diesem Bereich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben. In der Regel waren sie mit 45 km/h unterwegs, obwohl die Beschilderung auch auf die Kita hingewiesen hat“, sagt Polizeihauptmann Jan Hoffmann.

Was den Beamten außerdem aufgefallen sei? „Es waren vorrangig nicht Touristen, die zu schnell unterwegs waren, sondern Anwohner und Einsatzkräfte der Bundesmarine.“ Bei zwei Messungen in diesem Bereich wurden sogar statt der erlaubten 30 etwa 105 km/h festgestellt.

Ein ständiger Begleiter

„Sie sehen, ich strahle und freue mich so, dass wir hier endlich eine Ampel haben“, sagt Kita-Leiterin Stefanie Pilch. Seitdem sie 2013 am Standort arbeitet, war das Thema, dass der Übergang sicherer werden müsse, ein ständiger Begleiter. „Wir müssen mit den Kindern schließlich häufig die Straße queren, etwa wenn wir auf dem Marine-Stützpunkt mit ihnen Sport machen wollen“, sagt Pilch.

Auch für Theaterbesuche oder die Zubereitung des gesunden Frühstücks mussten die Kinder auf die andere Seite. Bisher haben die Erzieher die Straße absperren und darauf achten müssen, dass die Zöglinge ohne sonstige verkehrsberuhigenden Maßnahmen sicher auf die andere Seite gelangen. Direkt vor der Kita befinden sich außerdem zwei Haltestellen, über die einige der Kinder mit Bussen angekommen und am Nachmittag auch wieder abgefahren sind.

Ein Wunsch geht in Erfüllung

„Zum Weltkindertag am 22. September haben die Kinder noch ihre Wünsche für die Kita formuliert. Dabei haben sie Ampeln gemalt. Zwei Wochen später kam das Signal, dass es nun endlich losgeht. Da war die Freude groß“, sagt Pilch, für die die Maßnahme ein Beleg dafür ist, dass es sich immer lohne, für seine Überzeugungen zu kämpfen.

Auch bei ihrem Chef Sergio Achilles, Geschäftsführer des ILL, ist die Freude groß: „Ein dickes Lob an die Stadt, dass das endlich geklappt hat. Die Kita ist ständig gewachsen. Heute betreuen wir hier 64 Kinder und so wurde ein sicherer Verkehrsbereich hier immer wichtiger.“ Vor allem für den nächsten Sommer, wenn das Verkehrsaufkommen zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide erwartungsgemäß wieder ansteige, sei man nun gewappnet.

Ein Kampf, um nicht in Vergessenheit zu geraten

Noch in der Ortsbeiratssitzung vom Vortag machte der ehemalige Vorsitzende Jürgen Dudek (Rostocker Bund/Freie Wähler) deutlich, dass das ehrenamtliche Gremium bereits seit 1993 stetig auf das Gefahrenpotenzial hingewiesen hat. Auch der aktuelle Vorsitzende Henry Klützke ( Die Linke) habe bereits vor fünf Jahren, als er dem Ortsbeirat beigetreten ist, das Klagen von Eltern, denen der Verkehrsbereich rund um die Kita zu gefährlich war, vernehmen können. „Seit zwei Jahren haben wir das Thema wieder aktiv vorangetrieben“, sagt Klützke.

Nun sei man hellauf begeistert, dass es endlich geklappt habe. „100 000 Euro sind schließlich viel Geld. Und in der Vergangenheit mussten wir immer mal wieder darum kämpfen, dass unser Stadtteil in Rostock nicht vergessen wird.“

Nächstes Projekt: Ortseingang Markgrafenheide

Dass die Straße ein Gefahrenpotenzial birgt, war in diesem Sommer etwa zwei Kilometer weiter am Ortseingang von Markgrafenheide deutlich geworden. Bei einem Verkehrsunfall in der Kurve beim Parkplatz Stubbenwiese ist ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Der Unfallverursacher war zu schnell unterwegs, auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal in das entgegenkommende Auto gerast.

Laut Heiko Tiburtius sei dieser Bereich das nächste Projekt auf der Agenda von Markgrafenheide und Hohe Düne. Denn auch hier haben Verkehrsmessungen bereits ergeben, dass ein Großteil der Fahrzeuge generell zu schnell unterwegs ist. „Wir wünschen uns hier bauliche Maßnahmen, damit der Ortseingang in diesem Bereich ebenfalls nachhaltig sicherer wird“, sagt Klützke.

Von Moritz Naumann