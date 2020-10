Als im September Bäume vor dem Hotel Godewind in Markgrafenheide gefällt wurden, fragten sich viele Anwohner, warum diese weichen müssen. Der Investor macht nun deutlich: Es wird neuer Wohnraum im Heideort geschaffen, der auch für junge Familien geeignet sei.

Kostenlos bis 18:00 Uhr Investor baut Mietwohnungen in Markgrafenheide