Rostock

Ein Trampolin mit einem Durchmesser von 1,90 Metern, ein multifunktionales Seilgerüst mit einem kleinen Baumhaus an der Spitze, eine Schaukelmöglichkeit an einem Klettergerüst sowie eine Tischtennisplatte: Das alles soll auf dem geplanten Gerätespielplatz am Heidehaus in Markgrafenheide entstehen. „Die Jugendlichen wünschen sich zudem eine Skateranlage. Aber da bremse ich die Erwartungen ein bisschen aus“, sagt Henry Klützke, Ortsbeiratsvorsitzender in Markgrafenheide.

So seien sich alle Verantwortlichen einig, dass die 500 Quadratmeter große Fläche zum Skaten eigentlich zu klein ist und die Freifläche versiegelt werden müsste, um für die Jugendlichen attraktiv zu sein. „Wir wollen die Pflasterung ja auch nicht ausweiten – das wäre für einen Spielplatz in der Heide etwas widersprüchlich“, sagt Klützke. Er hofft, dass noch ein Kompromiss gefunden werden kann.

Treffen mit Grünamt

Eigentlich sollten die Wünsche der Kinder bereits am 16. Dezember besprochen werden – der Termin fiel aber pandemiebedingt aus. Anfang Januar hat der Ortsbeiratsvorsitzende nun mit Vertretern des Grünamts, des Planungsbüros und Vertretern der Kinder und Jugendlichen die Entwürfe diskutiert. So könnte unter anderem auf der östlichen kreisrunden Pflasterfläche ein Basketballkorb aufgestellt werden – die Fläche sei ausreichend groß, um dort zu spielen.

Thematisiert wurde auch der Brandschutz: Wie kann die Fläche genutzt werden, was muss Feuerwehrfläche bleiben? Nun wartet der Vorsitzende gespannt auf den nächsten Entwurf. „Jetzt geht es endlich richtig los mit dem Spielplatz. Ziel und Wunsch der Planer und Einwohner ist, das Projekt noch in diesem Jahr abzuschließen“, sagt er. „Am liebsten noch im Sommer, aber da bin ich noch etwas zurückhaltend.“

Pläne seit vielen Jahren

Seit Jahren drängt der Ortsteil auf einen Spielplatz – bisher gibt es in Markgrafenheide kein kommunales Angebot. Der Spielplatz für Vorschulkinder etwa ist im Besitz der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro. „Im Schülerbereich sind wir unterversorgt“, sagt Klützke. Dieses Defizit sei bereits 2011 in der Spielplatzkonzeption der Stadt Rostock festgestellt worden. In Unterschriftensammlungen haben Einwohner 2014 dokumentiert, dass sie sich einen Spielplatz wünschen. „2019 wurden dann die finanziellen Mittel bereitgestellt“, sagt Klützke.

Eltern, Kinder und der Ortsbeirat hätten schließlich bei einem Treffen gemeinsam Ideen für mögliche Spielgeräte gesammelt. „Es war mir wichtig, Kinder und Jugendliche miteinzubeziehen. Schließlich sind das die zukünftigen Nutzer, die den Spielplatz bevölkern sollen. Es wäre ja eine blöde Investition, wenn das dann leer steht“, erklärt er. Angesprochen werden sollen gleich mehrere Zielgruppen – die Sechs- bis 13- sowie 14- bis 19-Jährigen. Der Platz soll allerdings nicht nur Kindern zur Verfügung stehen, sondern ein Angebot für alle Generationen schaffen.

Name für den Spielplatz gesucht

Noch befinden sich auf der Pflasterung am Heidehaus ein paar Bänke. „Da hätten wir gern noch eine Bankgruppe, um für die Besucher des Heidehauses Sitzgelegenheiten zu haben. Dann könnten sich auch die Senioren aus dem Seniorenclub mal raussetzen“, nennt der Vorsitzende ein Beispiel. Außerdem wichtig: Es werde angeregt, einen Jugendtreff auf der westlichen Pflasterfläche an der Nachbarswand windgeschützt und überdacht anzulegen. „Ein Wetterschutz ist wichtig. Falls es kurzfristig einen Regenschauer gibt, kann man sich schnell unterstellen.“

Wie schon bei der Planung sollen die zukünftigen Nutzer zudem bei der Namensfindung für den Spielplatz mitwirken. „Da sind wir nun auf der Suche und fordern die Kinder und Jugendlichen auf, sich auch etwas auszudenken“, so Klützke.

Von Katharina Ahlers