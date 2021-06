Markgrafenheide

Während Warnemündes Strandbewirtschafter im Mai die Nachricht erhielten, dass sie auch in dieser Saison ihre Geschäfte am berühmten Strand des Ostseebades wie gewohnt machen können, schaute einer in die Röhre: Michael Krahs, Leiter der Markgrafenheider Strandoase, bekam in erster Instanz lediglich 15 Quadratmeter zur Bewirtschaftung seiner beliebten Oase zugesprochen.

Nach einer Petition, Gesprächen und zusätzlichen Anstrengungen darf nun auch er wieder in den regulären Betrieb gehen. Sicherheit im Rahmen eines B-Planes Strand in Markgrafenheide wird er aber vorerst nicht erwarten können. „Ein B-Plan für den Strand in Markgrafenheide ist nicht vorhanden und aktuell auch nicht in Vorbereitung“, heißt es vonseiten der Stadt.

Jeden Winter bangen

Für Michael Krahs bedeutet es, dass er jeden Winter wieder bangen muss, ob er im Frühjahr wieder eine entsprechende Duldung am Markgrafenheider Strand erhält. „Ich habe zwar einen Pachtvertrag mit der Tourismuszentrale, aber der ist, wie wir dieses Jahr gelernt haben, ja illegal“, sagt Krahs. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) hatte im März alle größeren Aufbauten von Strandbewirtschaftern an Rostocks Stränden untersagt.

Es forderte entsprechende Baugenehmigungen, die die Strandbewirtschafter aber nicht vorlegen konnten, da es für Rostocks Strände keinen rechtskräftigen B-Plan gibt. Landwirtschaftsminister Till Backhaus hatte die Hanse- und Universitätsstadt diesbezüglich in die Verantwortung genommen: „Seit zehn Jahren akzeptieren die Verwaltung und der Bau- und Umweltsenator illegale Zustände am Strand. Alle gucken weg und das werden wir nicht länger dulden.“

B-Plan für Warnemünde greifbar

Es gehe um sicherheitsrelevante Fragen, denn dem Stalu lägen weder Informationen über die statische Sicherheit, den Brandschutz, den Naturschutz noch über die Zu- und Ableitung von Brauch- und Abwasser für die Strandoase vor. Mittlerweile haben sich Stadt, Landesamt und Strandbewirtschafter auf eine weitere Saison mit Duldung geeinigt. Ein B-Plan für Warnemünde scheint darüber hinaus nun greifbar und soll bereits in diesem Jahr der Rostocker Bürgerschaft zum Beschluss vorgelegt werden.

Ende Mai kamen Vertreter der Stadt, des Landes und von Warnemündes Strandbewirtschaftern zusammen, um jedoch vorerst noch eine vorläufige Einigung zu präsentieren. Unternehmer wie Matthias Treichel, der in Warnemünde die beliebte Strandoase betreibt, konnten nun endlich mit konkreten Planungen für die Saison starten und mussten nur geringe Abstriche machen. Eine Voraussetzung lautet etwa, dass im Falle einer Sturmflut jegliche Bauten innerhalb von 12 Stunden vom Strand verschwunden sein müssen.

Zwei Seiten der Warnow

Doch während sich auf der einen Seite der Warnow „auf die Schultern geklopft wurde“, sei die andere Seite vergessen worden, sagt Michael Krahs. Er erhielt lediglich die Genehmigung für 15 statt der seit 17 Jahren etablierten 80 Quadratmeter für seine Strandoase. Er startete eine Petition, die in kürzester Zeit viel Unterstützung erhielt. „Innerhalb von wenigen Tagen hatte ich 7000 Unterzeichner“, sagt Krahs stolz. Das bekam dann auch die Stadtverwaltung mit. Bei einem Vororttermin mit Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski, wurde Krahs eine Lösung versprochen.

„Das war das erste Mal, dass überhaupt ein Politiker hier vor Ort war, um sich das anzusehen. Die wussten gar nicht, dass es hier so etwas gibt“, sagt Krahs. Mittlerweile hat er seine Strandoase wie üblich auf Pfählen errichtet, einen barrierefreien Strandzugang geschaffen, eine Terrasse für Rollstuhlfahrer, Volleyballfelder und einen Spielplatz gebaut. „Ich biete darüber hinaus eine Vielzahl an Liegestühlen kostenlos an“, sagt Krahs.

Jeden Winter Investition

Er sei zwar froh, dass die Saison nun gerettet sei, aber was dem Unternehmer weiterhin fehlt, ist die Sicherheit für die nächsten Jahre, eine Grundlage, auf der er rechtlich mit seinem Unternehmen mit fünf Mitarbeitenden zählen kann. „Ich investiere jeden Winter etwa 25 000 Euro in die Oase. Dieses Jahr haben wir die gesamte Terrasse erneuert“, sagt er.

Er sei der einzige entlang des Markgrafenheider Strandes für den ein B-Plan notwendig ist. „Die restlichen Unternehmer hier kommen mit 15 Quadratmeter aus.“ Daher sei der Aufwand für eine entsprechende Planung bestimmt nicht so groß. Dass sie aber notwendig ist, bestätigt auch der Ortsbeiratsvorsitzende der Rostocker Heide, Henry Klützke (Die Linke): „Für die Anwohner, Urlauber und Besucher ist die Oase ein wichtiger Treffpunkt, ein Zentrum des Heideortes, das wir erhalten wollen.“

Ortsbeirat beantragt B-Plan

Am Mittwoch war dies nun auch Thema in seinem ehrenamtlichen Gremium. „Bislang haben wir immer abgewartet und wollten erst sehen, ob sich ein B-Plan in Warnemünde bewährt“, sagte Mitglied Andreas Bankonier (Aufbruch 09). Doch damit soll nun Schluss sein. Der Ortsbeirat stimmte für einen Antrag, mit dem auch für den Strand in Markgrafenheide ein B-Plan und damit Rechtssicherheit geschaffen werden soll. „Alternativ könnte ich mir auch ein Sondernutzungsrecht vorstellen. Hauptsache, ich muss nicht jeden Winter um mein Gewerbe bangen“, sagt Krahs.

Von Moritz Naumann