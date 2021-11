Rostock

Der Transporter einer Postzustellerin ist am Montagnachmittag in Markgrafenheide in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Wagen stürzte in einen Straßengraben, die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Wie die Polizei berichtete, geschah das Unglück gegen 14.15 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Markgrafenheide und Hinrichshagen. Die 31-jährige Fahrerin kam aus einer scharfen Rechtskurve und bog in eine lang gezogenen gerade Strecke ein. Aus noch nicht geklärten Gründen verlor die junge Frau am Steuer kurz darauf die Kontrolle über den Transporter und kam nach rechts in den Grünstreifen. Dort überfuhr sie zunächst einen Baumstumpf, ehe sie in der weiteren Folge seitlich nach rechts in dem mit Wasser gefüllten Graben stürzte.

Neben dem Rettungsdienst eilten auch Feuerwehr und Polizei zur Unfallstelle nach Markgrafenheide. Die 31-Jährige blieb körperlich unversehrt. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes. Nun haben die Beamten die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Tretropp