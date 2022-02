Markus Lanz ist ganz begeistert von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und begrüßt ihn gerne in seiner ZDF-Sendung. Die klaren Worte des Dänen mit dem charmanten Dialekt beeindrucken den Talkmaster. Lesen Sie, was Madsen bei seinem jüngsten Besuch am Donnerstag sagte.