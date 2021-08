Warnemünde

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) betreibt am Alten Strom ihre Einsatzzentrale – ein Holzbau für den aktiven Seenotrettungskreuzer. Das Gebäude ist marode, sagt Jörg Westphal von der DGzRS. „Der Zahn der Zeit nagt gewaltig an dem Gebäude. Die Wände bewegen sich.“ Ein Neubau muss her.

Das Gebäude sei 1992 neu gemacht worden und ist damit fast genau so alt wie der Seenotkreuzer Arkona. Trotz der Holzkonstruktion habe der Bau bislang allen Widrigkeiten getrotzt. „Drinnen haben die Retter an einer Ecke markiert, wie hoch das Hochwasser hier schon einmal gestanden hat“, sagt Westphal. Die höchste Marke stamme aus dem Jahr 2014. „Da ging das Wasser über die Knie.“

Ein Zuhause für die Retter

Es habe sich in den vergangenen zwei Jahren abgezeichnet, dass das Gebäude nicht mehr all zu lange stabil auf der Pfahlkonstruktion stehen wird, zunehmend neigt es sich landseitig. „Es besteht wohl noch nicht akute Gefahr, aber sollte es mal wieder zu einem größeren Hochwasser kommen, sieht es sehr schlecht darum aus.“

Aktuell werde es als Einsatzzentrale genutzt, sei sowas wie das Zuhause der Seenotretter an Land. „Der Vormann hat sein Büro dort drinnen, es gibt eine kleine Werkstatt und ein Vorratslager.“ Das Gebäude wird also dringend benötigt.

Planungen für Neubau laufen

Aktuell befinde man sich bereits in der Planungsphase für einen Neubau. Kosten und Umsetzung sind jedoch noch unklar. „Wir freuen uns aber, dass wir den Architekten Enno Zeug für das Projekt gewinnen konnten. Er kennt sich in Warnemünde einfach gut aus und leistet saubere Arbeit“, sagt Westphal.

Für den Neubau sei man auf Spenden angewiesen. „Eigentlich wollen wir Spenden lieber in die Rettung investieren, aber auch das Umfeld muss passen, damit wir gut arbeiten können.“ Die Wiro unterstützt die Planungen bereits mit 1500 Euro. „Ich bin beeindruckt, dass sich die DGzRS komplett aus Spenden finanziert. Aber die Coronakrise hat auch die Retter hart getroffen“, sagt Wiro-Chef Ralf Ziemlich. Daher sage er bereits weitere Hilfen zu: „Sobald Sie wissen, was der Bau kostet, melden Sie sich. Dann gucken wir weiter.“

Wiro-Chef Ralf Zimlich (l.) übergibt eine Spende an Warnemündes DGZRG-Chef Jörg Westphal. Quelle: Ove Arscholl

Seenotretter brauchen Restaurants

Seit Beginn der Coronakrise – also seit März 2020 – durfte niemand mehr den Seenotrettungskreuzer betreten. „Wir müssen einfach die Besatzung schützen. Die Räume an Bord sind so eng – wenn zehn Menschen drauf sind, ist es nicht mehr möglich einen Mindestabstand zu gewährleisten.“ Die Folge ist, dass man vielen Menschen nicht mehr präsentieren kann, mit welchen Bedingungen die Retter wirklich arbeiten.

Dennoch sei man erstaunt, dass dies keine so große Auswirkungen auf die Spendenbereitschaft hat. „Viel eher hat uns wehgetan, dass die Restaurants so lange geschlossen hatten“, sagt Westphal. Denn in vielen der gastronomischen Einrichtungen konnte die DGzRS kleine Spendenschiffchen unterbringen, die im Lockdown dann lange leer geblieben sind.

So können Sie der DGzRS helfen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist die deutsche nichtstaatliche Seenotrettungsorganisation, die bei Seenotfällen im deutschen Nord- und Ostseeraum zuständig ist. In MV verfügt der Verein zwischen Poel und Ückermünde über 16 Stationen, von denen verschiedene Besatzungen aus in See stechen können. Die DGzRS erhält keine staatlichen Gelder und deckt den größten Teil ihrer Kosten durch freiwillige Zuwendungen. Spenden können Sie an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unter der IBAN DE 36 2905 0101 0001 0720 16 und der BIC SBREDE22.

Erfolgreiche Hanse Sail

Mit großer Freude berichtet Westphal jedoch vom vergangenen Wochenende und der Durchführung der Hanse Sail. „Es war schön zu sehen, dass die Leute uns noch kennen.“ Auf der Mittelmole präsentierte sich die DGzRS mit einer Ausstellung, am Alten Strom hatte man einen Stand und auch das Informationszentrum der Seenotretter sei wirklich gut besucht gewesen.

Lediglich auf der Helling am Standhafen habe sich die Präsenz nicht gelohnt. „Am Stadthafen gehen wir unter“, sagt Westphal. Wie er sich das erklärt? „Die Menschen, die wirklich schiffsbegeistert sind, kommen in der Regel nach Warnemünde, um die Schiffe hier ein und ausfahren zu sehen.“ Und das sei tendenziell auch eher die Zielgruppe, die man mit den Anliegen der DGzRS ansprechen könne.

Typische Hochsaison

Wie der Leiter die Einsatzfrequenz der „Arkona“ aktuell bewertet? „Sie sehen ja, sie ist nicht am Kai und aktuell wohl im Einsatz. Wir haben Hochsaison. Da ist viel los, aber auch nicht mehr als sonst.“ Zur Hanse Sail habe man lediglich zwei Mal ausrücken müssen.

Von Moritz Naumann