Das Ringen um die Vorpommernbrücke geht in die nächste Runde: Nachdem Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD) angeregt hat, prüfen zu lassen, ob es für Rostock günstiger sein könnte, eine Umgehungsstraße zu bauen, als die marode Flussquerung zu sanieren, melden sich nun die Grünen aus der Rostocker Bürgerschaft zu Wort. Sie erteilen den Forderungen nach einem Bau einer Autotangente in Richtung Südstadt eine klare Absage.

„Wegen der Vorpommernbrücke eine komplett neue Autotrasse in Richtung Südstadt zu bauen, halten wir für völlig falsch. Die Südtangente wäre ein kilometerlanges Bauwerk durch das Trinkwasserschutzgebiet und geschützte Natur, einschließlich einer weiteren Autobrücke über die Warnow. Extrem teuer, sehr langwierig und ein ökologisches Desaster“, sagt der Fraktionsvorsitzende Uwe Flachsmeyer. Natürlich müsse die Vorpommernbrücke selbst sicher bleiben, weshalb vielmehr Sanierung und Neubau geprüft und abgewägt werden sollten.

Vorpommernbrücke hängt fast 20 Zentimeter durch

Vor gut zwei Wochen enthüllte die OZ, dass die Vorpommernbrücke – die wichtigste Warnow-Querung in Rostock – baufällig ist. Die Fahrbahn der L 22 hängt durch, mittlerweile fast 20 Zentimeter. Experten geben der Brücke maximal noch sechs Jahre. Eher weniger. Ein kompletter Neubau würde, so heißt es, um die 30 Millionen Euro kosten.

Bereits Mitte der 1990er Jahre gab es die Idee, die L 22 zu verlegen – auf eine neue Tangente zwischen dem „Weißen Kreuz“ auf der Ostseite der Warnow und dem Südring, die Idee griff Chris Müller-von Wrycz Rekowski im Zuge des Desasters wieder auf. „Wir müssen die Vorpommernbrücke ersetzen, neue Brücken über die L 22 bauen. Viel teurer könnte eine Umgehung vielleicht gar nicht sein, wenn es gelänge, Fördermittel für die Tangente zu gewinnen“, sagte dazu der Finanzsenator.

Grüne: Trasse würde gar nicht rechtzeitig fertig werden

Doch als eine wirkliche Lösung sehen die Grünen dieses Vorhaben nicht. „Die Trasse wäre keinesfalls vor der prognostizierten Sperrung der Vorpommernbrücke fertig. Sie stellt für dieses Problem also überhaupt keine Lösung dar, sondern wäre eine teure Langzeitbaustelle mehr in Rostock“, erklärt Uwe Flachsmeyer.

Das sei Verkehrspolitik von gestern, ist sich der Fraktionsvorsitzende sicher. „Denn alle Erkenntnisse zeigen: mehr Straßen führen zu mehr Verkehr. Wer den Verkehr Am Strande wirklich verringern will, muss stattdessen klimafreundliche Mobilität attraktiver zu machen. Das bedeutet, Bus und Straßenbahn ausbauen. Pendler müssen von der Bahn gut zu ihren Arbeitsplätzen kommen. Und wer auf das Auto angewiesen ist, sollte gute Park- und Ride-Angebote in Anspruch nehmen können“.

Die Grünen pochen darauf, dass die vorhandene Infrastruktur stärker genutzt werden muss. Unter anderem fordert die Fraktion, dass sich die Stadt intensiver dafür einsetzen muss, dass der Bund den Warnowtunnel übernimmt und kostenfrei stellt.

