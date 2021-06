An den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns springen Tausende Urlauber in die Ostsee, um sich abzukühlen. Auch Marteria taucht ab: Der Rapper aus Rostock und der Frontmann von „Feine Sahne Fischfilet“ gönnen sich ein Bad mit Bierchen. Kündigen sie damit einen gemeinsamen Song an?