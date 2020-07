Rostock

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr stand in Rostock plötzlich ein neues Denkmal. Künstler Roxxy Roxx hatte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Kröpeliner Tor eine Statue zu Ehren des Rappers „ Marsimoto“ aufgestellt – eine Kunstfigur, erfunden von Marten Laciny alias Marteria.

Viele Fans und Neugierige pilgerten damals zu dem Ort, um sich das Werk anzuschauen und ein Bild zu machen. Doch die Freude hielt nicht lange, schon nach einem Tag wurde das Denkmal geklaut. Wo es ist und wer es hat, ist bis heute unklar.

Dem Erbauer ließ das aber keine Ruhe. „Ich wollte von Anfang an etwas Nützliches daraus machen“, sagt Roxxy. Ursprünglich war geplant, das Denkmal für den guten Zweck zu versteigern – doch durch den Diebstahl wurde daraus nichts. Nun setzt der Rostocker seine Pläne aber doch um. Aus den Original-Gussformen der Statue hat Roxxy in aufwendiger Handarbeit fünf „Mini-Marsi“-Büsten erschaffen, die jetzt verkauft werden. „Sie sind zwar nicht ganz billig, aber der Erlös kommt zu 100 Prozent dem von Corona gebeutelten Mau-Club zugute“, so der Künstler.

Bereits mehr als 6000 Euro an Spenden gesammelt

Die Aktion ist Teil einer Online-Spendensammlung für den beliebten Club am Warnowufer. Bisher sind auf dem Internetportal Startnext mehr als 6000 Euro zusammengekommen. „Die Auswirkungen von Corona haben uns hart getroffen – fast 70 Prozent der Einnahmen sind weggebrochen“, sagt Thomas Fanter, der im Mau für die Buchung der Künstler zuständig ist. Bisher seien rund 50 Konzerte ausgefallen, darunter Gigs der Bands „Subway to Sally“, „Selig“ oder auch „Mia“. Der Club könne aktuell nur dank Kurzarbeit überleben – und weil er, betrieben von einem gemeinnützigen Verein, eine Sonderstellung samt Kulturförderung der Hansestadt genießt.

„Das ist einerseits beruhigend, weil es uns damit besser geht als vielen anderen Kulturschaffenden. Aber wenn es noch bis nächstes Jahr untersagt wird, Clubs zu betreiben, dann wird es auch für uns eng“, so Fanter. Als Zeichen der Solidarität hat das Mau-Team entschieden, zehn Prozent der im Netz gesammelten Spenden an den Verein Kulturwerk MV und damit für andere Clubs und Live-Spielstätten des Landes weiterzugeben.

Dankeschön vom Becher bis zur Büste

Wie bei den Online-Sammlungen, die Crowdfunding genannt werden, so üblich, erhalten Spender ein Dankeschön. Das reicht – je nach Betrag – vom Becher über Konzertplakate bis hin zur Miete des ganzen Clubs für eine Nacht, wofür 3000 Euro fällig würden. Einen Parkplatz direkt am Mau und für ein Jahr, der für 500 Euro angeboten wurde, haben schon zwei Leute mit ihrer Spende erworben. Die „Mini-Marsis“ sind jeweils für 1500 Euro erhältlich und auf fünf Stück limitiert. „Das ist sicher ein ganz besonderes Angebot für wirkliche Liebhaber“, so Thomas Fanter.

Die Crew vom Mau hätte sich jedenfalls riesig gefreut, als Künstler Roxxy ihnen die Büsten anbot, um damit Spenden zu sammeln. „Und auch Marteria hat sein Okay zur Aktion gegeben“, erklärt der Booker.

Unterstützung für den Lieblingsclub

Für Künstler Roxxy stand schnell fest, welche Einrichtung in Rostock er mit seinen „Marsi“-Büsten unterstützen will. „Der Mau-Club ist der beste Club der Stadt, wenn es um Livekonzerte geht. Und da ich dort selbst schon unzählige Male Konzerte besucht habe, liegt mir der Erhalt sehr am Herzen“, sagt er.

Für jede der etwa 34 Zentimeter hohen „ Marsimoto“-Büsten bräuchte er etwa zwei Tage Arbeit. „Allerdings hat die Anfertigung des Originals Monate gedauert“, blickt der Rostocker zurück. Er freut sich, dass Rapper Marteria und sein Team die Aktion unterstützen und den Verkauf zugunsten des Rostocker Clubs gutheißen. „Das ist alles andere als selbstverständlich“, so Roxxy.

Keine Hinweise auf Verbleib des Denkmals

Was aus seinem Original-Denkmal geworden ist, weiß der Künstler selbst übrigens bis heute nicht. „Zumindest habe ich nie einen Hinweis dazu erhalten“, sagt er. Nachdem Roxxy aber mitbekommen hatte, dass Bürger wegen des Diebstahls die Polizei alarmierten, rief er selbst die Beamten an. „Um zu sagen, dass sie es meinetwegen auf sich beruhen lassen können. Weil ich nicht wollte, dass mein kleiner Scherz deren Ressourcen verschwendet“, sagt der Erbauer. Immerhin hätte er das Denkmal ohne Erlaubnis der Stadt aufgestellt, auch wenn es aus der Verwaltung im Nachhinein Lob statt Kritik für die spontane Kunstaktion gab.

Auch eine zweite Initiative des Rostockers endete schnell: Weil einem der beiden Bronze-Greifen am Rostocker Steintor die Zunge fehlte, fertigte Roxxy Ersatz an und befestigte diesen an der Skulptur, um sie zu vervollständigen. Doch auch in diesem Fall währte die Freude nicht lange: Nach nicht mal einer Nacht war die neue Zunge wieder ab.

Von Claudia Labude-Gericke