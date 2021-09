Rostock

Am Mittwoch hat Hajo Bötticher, ein Kumpel vom bekannten Rostocker Rapper Marteria, in Rostock geheiratet. Marten Laciny (bürgerlicher Name von Marteria) ist an dem Tag natürlich auch dabei und gibt seinen Followern auf Instagram einige exklusive Einblicke in seiner Story.

Eine Busfahrt unter Männern und ein Kuss des Brautpaares vor dem Rostocker Standesamt sind unter anderem in der Story des 38-Jährigen zu sehen. Auch, wie das Paar im Standesamt sitzt und den Klängen von Elton Johns „Your Song“ lauscht, zeigt der Rapper seinen Followern.

Anschließend ging es mit einer weißen Stretchlimousine, viel Sekt und Spaß zum Stadion. Dort wurden ein paar Fotos vor dem Rostocker Ostseestadion gemacht.

Von OZ