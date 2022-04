Rostock

Marteria hat einmal gesagt, er würde nie Werbung machen, außer für Fisherman’s Friend. Und die macht er jetzt. In der neuen Digitalkampagne der englischen Firma, die für ihre Minzpastillen Kultstatus genießt, ist der Rapper aus Rostock die Hauptfigur.

In dem 21 Sekunden langen Video geht Marteria – so wie er es im wirklichen Leben liebt – auf Angeltour. Als er zum „Fisherman’s“ greift, passiert es. Ein dicker Fisch beißt an, aber Marteria zieht ihn nicht etwa lässig heraus. Der „Bursche“ im Wasser ist vielmehr so stark, dass der Rapper aus dem Boot gezogen wird – und hinter dem Tier an der Angel und in Stiefeln übers Meer surfen muss. Zum Ende des Spots spricht Marten Laciny – wie der 39-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt – selbst den Slogan : „Fisherman’s Friend – sind sie zu stark...?“

Bei den Fans kommt der Film super an. Einen Tag nach Veröffentlichung auf dem Instagram-Kanal von Marteria gibt es bereits über 10 000 Gefällt-mir-Angaben und Hunderte begeisterte Kommentare. „Beste Werbung aller Zeiten“, lobt „Joshi_bln“. „Wie perfekt die Werbung einfach passt“, meint „michebelle“. „Schön stulle und kreativ“, so muss Werbung!“, schätzt Christoph Themann ein und „alecvoelkel_bossburns“ reagiert auf den Claim der Werbung in Richtung Marteria: „Du bist stärker“.

Der dicke Fisch zieht Marteria aus dem Boot. Quelle: Agentur

Shanty-Chor mit urigem Gesangsbeitrag

In dem Video tritt auch ein uriger Shanty-Chor auf, der passend zu Marterias Surf-Einlage singt:„Fisherman’s Friend, volle Kraft voraus – und wir zieh’n uns auf das weite Meer hinaus.“ In den Instagram-Kommentaren vermuten Fans, dass es sich um den Rostocker Chor „Luv un Lee“ handelt. Allerdings ist der Chor offenbar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern extra von der Agentur für die Werbung gecastet. „Wir wären natürlich gern dabei gewesen, sind es aber in diesem Fall nicht. Dafür drehen wir Mitte April sechs Tage für eine ARD-Doku rund um den Fall Uwe Barschel“, sagt Luv-und-Lee-Vorsitzender Harald Kottig auf OZ-Nachfrage.

Die Storyline für den jetzigen Fisherman’s-Fried-Spot hat Marteria, der sonst oft dicke Fische an Land zieht – übrigens selbst geliefert, betont der Marketing Director des Unternehmens, Dirk Hohnberg – mit der Portion Selbstironie, die bei den Fans nun gut ankommt. Der fertige Film passe zu ihm, schätzt Marteria selbst ein: „Ich bin ein absoluter Naturmensch. Ich liebe es in der Natur zu sein und das sowohl auf dem Wasser als auch im Wald.“ Und die Begeisterung für das beworbene Produkt sei absolut echt: „Schon mein Leben lang bin ich Fisherman’s Friend Verwender. Ich mag das sowohl beim Angeln als auch beim Autofahren.“

Nach der Veröffentlichung seiner Doppel-Single „Scheiß Ossis, scheiß Wessis“ mit den Toten Hosen und der neuen Werbung bleibt Marteria im April weiter enorm präsent. Am 30. April tritt der Sänger – sicher mit frischestem Atem – bei der Pro7-Show „Schlag den Star“ gegen Frederick Lau an.

Von Alexander Loew