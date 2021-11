Rostock

Marteria zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Rappern, füllt große Stadien und hat Millionen Fans. Nun hat der Rostocker eine der berühmtesten Unis der Welt aufgemischt: die University of Cambridge in England.

Die German Cambridge Society hatte Marteria eingeladen, damit er Studierenden von seinem Leben erzählt. Ein Trip, den der Rapper selbst so schnell nicht vergessen wird. „Ich hab’ Gänsehaut, weil jede Pore, jeder Meter sprüht vor Wahnsinn“, schwärmt Marteria, als er vor der University of Camebridge steht. An der Uni habe schließlich eines seiner Idole studiert: Naturfilmer David Attenborough. „Mein absoluter Held, ich kenn jeden Tierfilm mit David Attenborough“, erzählt er seinen Followern auf Instagram. Die Videos und Fotos seiner England-Reise gehen viral und zeigen den Rapper von einer anderen Seite.

Im schnieken Zwirn stellt sich Marteria den Fragen der Studierenden. Im akademischen Talar gehts zum Bankett, das der Rostocker mit einem Toast eröffnet. Trotz gediegenem Ambiente ist Marteria um keinen Spaß verlegen: In bester Harry-Potter-Manier gibt er den Zauberlehrling und verwandelt für ein Insta-Video Wein in Wasser.



Und Marteria wäre nicht Marteria, wenn er nicht auch ordentlich Party machen würde. Ein Video zeigt, wie er in einer Menschenmenge abfeiert – offenbar ein unvergesslicher Tag für Marteria und das geschichtsträchtige Camebridge.

Von Antje Bernstein