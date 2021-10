Marteria spielt 2022 Konzert in Rostock: Dann startet der Vorverkauf

Rostock

Marteria geht wieder auch Tour. Erst am Freitag hat der Rapper sein neues Album „5. Dimension“ rausgebracht. Seit Montag sind nun auch die neusten Tourdaten draußen. 2022 geht der Musiker auf „Vollkontakt-Tour“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die meisten Konzerttermine finden im Herbst und Winter statt. Das erste Konzert spielt er jedoch in seiner Heimatstadt Rostock.

Die „Homecoming-Show“ findet bereits am 29. Mai 2022 in der Rostocker Stadthalle statt. Das ist auch sein einziges Konzert in MV im Jahr 2022. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch um 10 Uhr. Auch vorher können sich Fans schon für den Ticketalarm anmelden und damit per E-Mail informiert werden, sobald es neue Termine gibt.

Marteria am 1. September 2018 im Rostocker Ostseestadion Quelle: Paul Gärtner

Bei seinem letzten großen Konzert in Rostock spielte der Rapper 2018 im Ostseestadion vor 32 000 Fans. Die OZ war damals mit dabei und hat in einem Liveticker Videos und Fotos von der Show geteilt.

Marteria bei seinem Konzert am 1. September 2018 im Rostocker Ostseestadion Quelle: Juliane Radike

Es war ein spektakulärer Abend. Marteria selbst bezeichnet das Stadion als „magischen Ort“. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt, ist in Groß-Klein aufgewachsen und war zum ersten Mal mit zwei Jahren dort. Doch 2018 sollte er selber im ausverkauften Ostseestadion performen. An dem legendären Konzertabend sagte er zu seinen Fans: „Wir haben Geschichte geschrieben, hier in MV, hier in Rostock. Das ist unsere Geschichte.“

Von OZ