Der Corona-Virus hat für Marvyn Sänger eine alte Leidenschaft wieder aufleben lassen. „Ich spiele wieder viel mit der Konsole“, sagt der 24-Jährige. Vor allem taucht er gerne in die Welten verschiedener Rollenspiele ein. „Ich bin ein großer Fan der Gothic-Reihe, spiele im Moment aber vor allem Assasins Creed Odyssee.“ Seit letztem Jahr lebt Sänger in Rostock, ist für seinen Job als Fachkraft für Lagerlogistik in die Hanse- und Universitätsstadt gezogen. „ Rostock ist einfach die einzige Alternative, wenn man in MV in einer Großstadt leben möchte.“

Seitdem die Lockerungen der Corona-Maßnahmen die Besuche in Biergärten wieder erlauben, nutzt er die Möglichkeit sehr gerne. „Mir hat das ST sehr gefehlt. Dort sitze ich jetzt wieder oft mit Freunden“, sagt Sänger. Im Moment will er aber vor allem eines: „Noch etwas Zeit mit meinem bestem Kumpel verbringen.“ Dieser zieht in einer Woche nach Bayern. „Wir kennen uns schon seit 18 Jahren, seit der ersten Klasse. Und wer weiß, ob wir uns dann sobald wieder sehen können.“

Von Moritz Naumann